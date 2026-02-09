Si è disputata un’altra prova di discesa femminile! Il motivo e i tempi delle azzurre

Prosegue senza soluzione di continuità il programma dello sci alpino femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. All’indomani della gara di discesa libera vinta dalla statunitense Breezy Johnson davanti alla tedesca Emma Aicher e all’italiana Sofia Goggia, sull’Olympia delle Tofane si è disputata infatti una nuova prova cronometrata.

Il training ufficiale odierno, disertato da ben 27 atlete rispetto alle 38 presenti nell’entry list, rappresentava di fatto un test in funzione della combinata a coppie che si terrà nella giornata di martedì 10 febbraio. Ricordiamo inoltre che, delle tre prove in programma prima della discesa libera di ieri, alcune sciatrici ne hanno potuta completare soltanto una (la seconda è stata interrotta infatti dopo il pettorale 23 causa maltempo).

Tutte le big hanno scelto comprensibilmente di rinunciare alla prova odierna, recuperando energie preziose in vista del Team Combined di domani. Tra le undici che sono scese stamattina sull’Olympia delle Tofane, il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaca Nina Ortlieb (che ha saltato però una porta) in 1:39.16 davanti alla connazionale Mirjam Puchner di 8 centesimi e alla francese Laura Gauche di 13 centesimi.

Quarta piazza per Nadia Delago a 0.23, lasciando qualche decimo di troppo nella parte tecnica del tracciato ma andando forte in alto ed in fondo, mentre l’altra azzurra impegnata Elena Curtoni si è attestata in sesta posizione a 1.33.