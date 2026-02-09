Short track, la batterie e le avversarie dell’Italia nei quarti della staffetta mista

Domani, martedì 10 febbraio, prenderà ufficialmente il via l’avventura dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena, i pattini veloci saranno grandi protagonisti e l’Italia vorrà subito rispondere presente. La staffetta mista sarà la prima specialità ad assegnare le medaglie, con l’inizio delle gare fissato alle 11:59.

Due pattinatori e due pattinatrici scenderanno in pista con l’obiettivo di dare il massimo contributo possibile e consentire alla squadra di ottenere il miglior risultato. I punti di riferimento del quartetto azzurro saranno Pietro Sighel e Arianna Fontana. Il trentino, reduce da un’eccellente stagione in Coppa del Mondo, punta a esprimere tutto il proprio talento davanti al pubblico di casa.

Allo stesso tempo, la fuoriclasse valtellinese, portabandiera della spedizione e alla sesta partecipazione ai Giochi Olimpici, arriva con enormi motivazioni per arricchire ulteriormente un palmarès già straordinario. Gli azzurri saranno impegnati nel primo quarto di finale, dove affronteranno Olanda, Polonia e Ungheria.

L’obiettivo sarà chiudere nelle prime due posizioni e, senza dubbio, la compagine neerlandese rappresenta l’avversaria più accreditata per contendere il primato all’Italia nella heat. Da non sottovalutare Polonia e Ungheria, alla luce dei progressi mostrati nelle più recenti uscite internazionali, ma è evidente che, se gli azzurri interpreteranno la gara nel modo corretto, i Paesi Bassi restano la vera minaccia.

Va infine ricordato che, oltre alle prime due classificate di ciascuna delle quattro heat previste, accederanno alle semifinali anche le due migliori terze, determinate sulla base dei tempi ottenuti.