Short track, Italia senza medaglie nel day-3 dei Mondiali junior a Salt Lake City. Giappone sugli scudi

Andata in archivio la prima giornata di finali dei Mondiali junior di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), si sono assegnate le prime medaglie. L’Italia è presente alla rassegna iridata con una spedizione di otto atleti, suddivisi in maniera perfettamente equilibrata tra settore maschile e femminile.

Nel comparto maschile sono scesi sul ghiaccio Filippo Pezzoni, Massimiliano Picchiarelli, Aaron Van Quang Pietrobono e Daniele Zampedri, mentre a rappresentare i colori azzurri al femminile sono state invece Sara Martinelli, Sara Merazzi, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi.

Nei 500 metri maschili, Pezzoni e Zampedri sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale, fase nella quale si è interrotta la loro corsa. Picchiarelli, invece, ha concluso il proprio percorso nei ripescaggi. Il titolo è stato vinto dall’americano Sean Shuai in 41″031 a precedere il sudcoreano Yonkseok Lee (41″585) e il giapponese Taiga Sasaki (41″615).

1.500 metri maschili, Pietrobono ha centrato l’accesso alla semifinale, gara sfortunata che lo ha visto coinvolto in una caduta. Zampedri si è fermato nei turni di recupero. In questo caso, l’oro mondiale è stato conquistato da Sasaki in 2’24″100 davanti al cinese Tianyou Wang (2’24″363) e all’altro nipponico Yuta Fuchigami (2’24″695).

1.000 metri femminili, Martinelli e Merazzi non sono riuscite a superare la fase dei ripescaggi, chiudendo anticipatamente la loro prova individuale. Ancora Giappone sugli scudi grazie ad Ayano Sekiguchi, vittoriosa in 1’29″915 davanti alla sudcoreana Minji Kang (1’29″953) e alla canadese Courtney Charlong (1’30″269).

Per quanto concerne la staffetta femminile, la formazione azzurra ha dovuto cedere il passo in semifinale a squadre di maggiore esperienza. Nella finale B, le italiane hanno poi tagliato il traguardo in quarta posizione, chiudendo l’evento all’ottavo posto complessivo.

La rassegna iridata si concluderà nella prossima nottata italiana, giornata nella quale verranno assegnati gli ultimi cinque titoli: 1.000 metri e staffetta maschili, 500 e 1.500 metri femminili e la staffetta mista, che decreteranno i verdetti finali del Mondiale junior.