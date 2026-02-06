Sergio Mattarella ha commesso un errore nel dichiarare aperte le Olimpiadi. Cosa ha sbagliato il Presidente?

Sergio Mattarella ha dichiarato aperte le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 alle ore 22.41 di venerdì 6 febbraio. Il Presidente della Repubblica ha pronunciato la formula di rito dalla tribuna d’onore dello Stadio San Siro: “Dichiaro aperta la celebrazione della XV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina”. Il Capo dello Stato era visibilmente emozionato nel vivere in prima persona uno dei momenti più iconici della rassegna a cinque cerchi e ha purtroppo commesso un errore.

Questa è la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali, non la quindicesima, come invece Sergio Mattarella ha dichiarato. La prima si disputò a Chamonix (Francia) nel 1924, anche se ufficialmente era la Settimana Internazionale degli Sport Invernali, riconosciuta a tutti gli effetti dal CIO soltanto l’anno successivo. L’evento si svolse ogni quattro anni fino al 1936, poi quelle del 1940 e del 1944 vennero cancellati a causa della seconda guerra mondiale. Si riprese fino al 1948 e si è arrivati fino al giorno odierno, con l’inizio della XV edizione.

In precedenza Sergio Mattarella era stato protagonista di una sorpresa. Dopo l’esecuzione di “Nel blu dipinto di blu” da parte di Mariah Carey, è stato trasmesso un video di un tram storico lungo le vie di Milano: diverse persone salivano a bordo e seduto di spalle si vedeva un uomo con una folta chioma bianca. Era la testa del Presidente della Repubblica, davvero inconfondibile. A un certo punto è caduto un peluche a due bambini, una mano adulta l’ha raccolta ed è stato inquadrato il volto del nostro Capo di Stato. Sergio Mattarella si è alzato e ha salutato il conducente del tram che era Valentino Rossi.