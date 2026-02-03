Sci di fondo, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle gare a squadre

In casa Italia, lo sci di fondo ha dato medaglie soprattutto in epoca recente per quel che concerne le Olimpiadi Invernali. In principio fu l’oro di Franco Nones a Grenoble 1968, poi, dal 1988, soltanto in un’occasione, e cioè nel 2014, non ci sono state medaglie nel contesto a cinque cerchi. L’obiettivo è di proseguire questa striscia anche a Milano Cortina 2026. E, sebbene le prospettive non siano di totale facilità, alcune possibilità esistono e si possono ben esplicare.

La punta di diamante, chiaramente, è Federico Pellegrino. Ultima stagione in carriera per l’uomo che ha dato 15 anni di ottime notizie prima solo nelle sprint e poi anche fuori da questo contesto, tanto da entrare nelle zone alte della classifica di Coppa del Mondo. Le gare veloci, però, rappresentano chiaramente la sua zona felice, quella in cui può esprimersi meglio che altrove. Per lui, tra individuali e team sprint, già quattro podi, tutti secondi posti, con però una variabile importante: sono tutti arrivati a tecnica libera.

La sprint olimpica, infatti, è in classico: questo rischia di essere un problema per Pellegrino, anche se ha dimostrato più volte di poter incidere anche in questo senso. Dimostrazione: PyeongChang 2018, quando l’argento se lo andò a prendere lo stesso dietro a un Klaebo che, anno dopo anno, sarebbe diventato sempre più inarrivabile. Parlando di tecnica classica, va detto però che esiste un outsider di un certo livello: Simone Mocellini, tornato quest’anno ai livelli che gli competono e che, prima del grave infortunio che a lungo lo ha tenuto lontano dal circuito, battagliava con i migliori. In classico può sparigliare le carte.

Team sprint, si diceva. Le cose migliori in casa Italia si sono viste qui: accanto a Pellegrino c’è qualcuno che ha costruito un’ottima intesa con lui, e cioè Elia Barp (che, peraltro, anche da solo non sfigura: quarto a Oberhof nella recente 10 km in classico). Si tratta dell’uomo che ha portato l’altra parte di buone notizie in casa Italia durante la stagione. Certo, nessun podio individuale ancora, ma tutto lascia pensare che sia una questione non di se, bensì di quando. Con Pellegrino ovviamente a occupare le frazioni pari, in quelle dispari Barp si è finora mostrato capace di interpretare bene le competizioni che si è trovato ad affrontare. Con i due secondi posti citati, in buona sostanza, l’Italia pone in modo molto serio la propria candidatura a un posto sul podio olimpico, sebbene le variabili di avversarie (Norvegia, Francia, Svezia e non solo) siano parecchie, come anche non va sottovalutato il fatto che, nelle team sprint con finale a 15, può succedere letteralmente di tutto. Dettaglio non secondario: la team sprint è a tecnica libera.

Un capitolo a parte va dedicato alle staffette, che quest’anno sono letteralmente un grandissimo terno al lotto. Motivo: in stagione non se n’è disputata neanche una, per una scelta incomprensibile della FIS proprio nell’annata olimpica. Per questo è anche difficile dare un quadro preciso della situazione. L’Italia, però, nelle annate passate soprattutto con gli uomini ha dimostrato di avere delle buone carte da giocare.

In campo femminile, va detto, è molto difficile che possa arrivare una medaglia. Quello che si può però dire, però, è che qualche possibilità di ben figurare esiste per merito di Maria Gismondi, classe 2004 che ha già raccolto alcuni risultati di rilievo quest’anno, come il sesto posto nella 10 km di Trondheim. Rimane però da capire in che condizioni arriva, visto che è ferma da Davos (metà dicembre). Per il comparto sprint, invece, segnali sono stati mostrati da Federica Cassol e Iris de Martin Pinter. Certo, il discorso medaglia è ancora lontano, ma nel novero dele sorprese ci possono entrare anche loro.