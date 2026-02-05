Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Bormio, startlist, streaming

Si entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, infatti, in teoria avremmo dovuto vedere in scena ben due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti della velocità dovevano essere in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici. Gli uomini effettivamente saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio, mentre le donne dovranno ancora attendere per entrare in azione sulla “Olympia delle Tofane” dato che la prima prova è stata cancellata per la forte nevicata che si è abbattuta su Cortina.

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.30

Come proseguirà il programma sotto i Cinque Cerchi? Il comparto maschile vivrà la terza ed ultima prova della discesa nella giornata di domani, sempre alle ore 11.30, mentre la gara che assegnerà le medaglie andrà in scena domenica 7 febbraio alle ore 11.30. Per quanto riguarda le donne, invece, domani andrà in scena la prima prova della discesa sempre sulla Olympia delle Tofane alle ore 11.30, quindi sabato 6 sarà la volta della seconda. La gara che assegnerà il titolo, invece, si disputerà lunedì 8 febbraio alle ore 11.30.

Nella prima prova cronometrata della discesa maschile disputata ieri abbiamo visto il miglior tempo dell’americano Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sull’1’56”08. Giovanni Franzoni ha spinto abbastanza e si è inserito in seconda posizione a 16 centesimi dall’americano. Alle spalle dell’azzurro c’è Marco Odermatt, staccato di 40 centesimi dalla vetta. Quarto posto per lo svizzero Alexis Monney (+0.66) che precede un convincente Dominik Paris (+0.94).

Come seguire la prova in tv? L’allenamento maschile non avrà copertura live in tv. In streaming si potrà seguire su discovery+, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della prova, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 5 febbraio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: discovery+, HBO MAX

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 ROGENTIN Stefan SUI

2 ALPHAND Nils FRA

3 CRAWFORD James CAN

4 HEMETSBERGER Daniel AUT

5 CASSE Mattia ITA

6 HINTERMANN Niels SUI

7 ODERMATT Marco SUI

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

9 ALLEGRE Nils FRA

10 von ALLMEN Franjo SUI

11 FRANZONI Giovanni ITA

12 SCHIEDER Florian ITA

13 PARIS Dominik ITA

14 KRIECHMAYR Vincent AUT

15 MONNEY Alexis SUI

16 MUZATON Maxence FRA

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 HROBAT Miha SLO

19 ALEXANDER Cameron CAN

20 LEHTO Elian FIN

21 HAASER Raphael AUT

22 BENNETT Bryce USA

23 BABINSKY Stefan AUT

24 INNERHOFER Christof ITA

25 NEGOMIR Kyle USA

26 ZABYSTRAN Jan CZE

27 SEGER Brodie CAN

28 CATER Martin SLO

29 JOCHER Simon GER

30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

31 READ Jeffrey CAN

32 MOELLER Fredrik NOR

33 PFIFFNER Marco LIE

34 MORSE Sam USA

35 FEURSTEIN Lukas AUT

36 SELLAEG Simen NOR

37 SEGER Riley CAN

38 SZOLLOS Barnabas ISR

39 ALESSANDRIA Arnaud MON

40 OPMANIS Elvis LAT

41 GRAMMEL Anton GER

42 RADAMUS River USA

43 SHEPIUK Dmytro UKR

44 COMERFORD Cormac IRL