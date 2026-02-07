Milano Cortina 2026
Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
La tensione è alle stelle, l’adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l’evento più atteso dell’anno. Le Olimpiadi invernali dello sci alpino prendono ufficialmente il via con la discesa libera maschile, la gara regina scatterà alle 11:30. In campo femminile è in programma la seconda e ultima prova cronometrata in preparazione alla libera di domenica mattina: la partenza è prevista alle 11:30.
In questa edizione si corre in due località diverse. Gli uomini si cimentano sulla leggendaria Stelvio di Bormio. Il grande favorito per la vittoria finale sembra essere lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica di specialità in Coppa del mondo e autore di una stagione caratterizzata da impressionante regolarità. Alle sue spalle si muove una nutrita schiera di rivali capeggiata dal connazionale Franjo von Allmen, secondo della graduatoria di specialità, e della quale fanno parte diversi atleti in grado di poter aspirare alla zona podio.
In casa Italia i quattro componenti del quartetto azzurro sono in grado di disputare una gara eccellente, ma è innegabile che le attenzioni maggiori si concentrano sui protagonisti più attesi, Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Il bresciano è reduce da una seconda parte di annata in straordinario crescendo con il podio di Wengen e la clamorosa vittoria di Kitzbuhel, mentre il veterano azzurro può essere considerato l’autentico padrone di casa di uno dei tracciati storici del grande Circo Bianco, pista su cui ha ottenuto ben sette successi nella sua straordinaria carriera.
Le sciatrici, dopo il test di ieri, tornano sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo per effettuare l’ultima rifinitura prima della gara che domenica assegnerà le medaglie. La prima prova cronometrata si è rivelata una tappa interlocutoria nella quale le big non hanno forzato il ritmo limitandosi solamente a provare alcuni settori del tracciato. Vedremo quale linea di condotta sceglieranno di adottare le favorite, su tutte Goggia e Vonn; è doveroso ricordare che quest’ultima sta gareggiando con un crociato rotto. Sono arrivate risposte positive per Federica Brignone che ha trovato buone linee nelle parti tecniche.
Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà in diretta la discesa libera maschile. In streaming sarà possibile seguire la prova maschile su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN, mentre Discovery Plus e HBO MAX garantiranno anche la copertura del training femminile. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2
Ore 11.30 Seconda prova discesa libera femminile Cortina (Italia)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai2 (discesa libera maschile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN (discesa libera maschile), Discovery Plus, HBO MAX (discesa libera maschile e prova discesa libera femminile)
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO
31 Marco Pfiffner LIE
32 Barnabas Szollos ISR
33 Arnaud Alessandria MON
34 Elvis Opmanis LAT
35 Dmytro Shepiuk UKR
36 Cormac Comerford IRL
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Ariane Raedler AUT
2 Nicol Delago ITA
3 Ilka Stuhec SLO
4 Marte Monsen NOR
5 Nina Ortlieb AUT
6 Laura Pirovano ITA
7 Breezy Johnson USA
8 Ester Ledecka CZE
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Kira Weidle-Winkelmann GER
12 Cornelia Huetter AUT
13 Sofia Goggia ITA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Lindsey Vonn USA
16 Jacqueline Wiles USA
17 Federica Brignone ITA
18 Romane Miradoli FRA
19 Corinne Suter SUI
20 Jasmine Flury SUI
21 Alice Robinson NZL
22 Malorie Blanc SUI
23 Elena Curtoni ITA
24 Janine Schmitt SUI
25 Isabella Wright USA
26 Keely Cashman USA
27 Laura Gauche FRA
28 Delia Durrer SUI
29 Nadia Delago ITA
30 Valerie Grenier CAN
31 Julia Pleshkova AIN
32 Rosa Pohjolainen FIN
33 Camille Cerutti FRA
34 Elvedina Muzaferija BIH
35 Jordina Caminal Santure AND
36 Cande Moreno AND
37 Barbora Novakova CZE
38 Elisa Maria Negri CZE
39 Cassidy Gray CAN
40 Matilde Schwencke CHI
41 Mary Bocock USA
42 Nicole Begue ARG
43 Alena Labastova CZE
44 Katarina Srobova SVK
45 Anastasiia Shepilenko UKR
46 Rebeka Jancova SVK