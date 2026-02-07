Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

La tensione è alle stelle, l’adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l’evento più atteso dell’anno. Le Olimpiadi invernali dello sci alpino prendono ufficialmente il via con la discesa libera maschile, la gara regina scatterà alle 11:30. In campo femminile è in programma la seconda e ultima prova cronometrata in preparazione alla libera di domenica mattina: la partenza è prevista alle 11:30.

In questa edizione si corre in due località diverse. Gli uomini si cimentano sulla leggendaria Stelvio di Bormio. Il grande favorito per la vittoria finale sembra essere lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica di specialità in Coppa del mondo e autore di una stagione caratterizzata da impressionante regolarità. Alle sue spalle si muove una nutrita schiera di rivali capeggiata dal connazionale Franjo von Allmen, secondo della graduatoria di specialità, e della quale fanno parte diversi atleti in grado di poter aspirare alla zona podio.

In casa Italia i quattro componenti del quartetto azzurro sono in grado di disputare una gara eccellente, ma è innegabile che le attenzioni maggiori si concentrano sui protagonisti più attesi, Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Il bresciano è reduce da una seconda parte di annata in straordinario crescendo con il podio di Wengen e la clamorosa vittoria di Kitzbuhel, mentre il veterano azzurro può essere considerato l’autentico padrone di casa di uno dei tracciati storici del grande Circo Bianco, pista su cui ha ottenuto ben sette successi nella sua straordinaria carriera.

Le sciatrici, dopo il test di ieri, tornano sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo per effettuare l’ultima rifinitura prima della gara che domenica assegnerà le medaglie. La prima prova cronometrata si è rivelata una tappa interlocutoria nella quale le big non hanno forzato il ritmo limitandosi solamente a provare alcuni settori del tracciato. Vedremo quale linea di condotta sceglieranno di adottare le favorite, su tutte Goggia e Vonn; è doveroso ricordare che quest’ultima sta gareggiando con un crociato rotto. Sono arrivate risposte positive per Federica Brignone che ha trovato buone linee nelle parti tecniche.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà in diretta la discesa libera maschile. In streaming sarà possibile seguire la prova maschile su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN, mentre Discovery Plus e HBO MAX garantiranno anche la copertura del training femminile. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2

Ore 11.30 Seconda prova discesa libera femminile Cortina (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2 (discesa libera maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN (discesa libera maschile), Discovery Plus, HBO MAX (discesa libera maschile e prova discesa libera femminile)

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 James Crawford CAN

3 Bryce Bennett USA

4 Maxence Muzaton FRA

5 Nils Alphand FRA

6 Alexis Monney SUI

7 Marco Odermatt SUI

8 Franjo von Allmen SUI

9 Vincent Kriechmayr AUT

10 Nils Allegre FRA

11 Giovanni Franzoni ITA

12 Dominik Paris ITA

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Mattia Casse ITA

15 Florian Schieder ITA

16 Adrian Smiseth Sejersted NOR

17 Cameron Alexander CAN

18 Elian Lehto FIN

19 Miha Hrobat SLO

20 Stefan Rogentin SUI

21 Raphael Haaser AUT

22 Brodie Seger CAN

23 Jan Zabystran CZE

24 Alban Elezi Cannaferina FRA

25 Stefan Babinsky AUT

26 Jeffrey Read CAN

27 Kyle Negomir USA

28 Simon Jocher GER

29 Sam Morse USA

30 Martin Cater SLO

31 Marco Pfiffner LIE

32 Barnabas Szollos ISR

33 Arnaud Alessandria MON

34 Elvis Opmanis LAT

35 Dmytro Shepiuk UKR

36 Cormac Comerford IRL

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 Ariane Raedler AUT

2 Nicol Delago ITA

3 Ilka Stuhec SLO

4 Marte Monsen NOR

5 Nina Ortlieb AUT

6 Laura Pirovano ITA

7 Breezy Johnson USA

8 Ester Ledecka CZE

9 Kajsa Vickhoff Lie NOR

10 Emma Aicher GER

11 Kira Weidle-Winkelmann GER

12 Cornelia Huetter AUT

13 Sofia Goggia ITA

14 Mirjam Puchner AUT

15 Lindsey Vonn USA

16 Jacqueline Wiles USA

17 Federica Brignone ITA

18 Romane Miradoli FRA

19 Corinne Suter SUI

20 Jasmine Flury SUI

21 Alice Robinson NZL

22 Malorie Blanc SUI

23 Elena Curtoni ITA

24 Janine Schmitt SUI

25 Isabella Wright USA

26 Keely Cashman USA

27 Laura Gauche FRA

28 Delia Durrer SUI

29 Nadia Delago ITA

30 Valerie Grenier CAN

31 Julia Pleshkova AIN

32 Rosa Pohjolainen FIN

33 Camille Cerutti FRA

34 Elvedina Muzaferija BIH

35 Jordina Caminal Santure AND

36 Cande Moreno AND

37 Barbora Novakova CZE

38 Elisa Maria Negri CZE

39 Cassidy Gray CAN

40 Matilde Schwencke CHI

41 Mary Bocock USA

42 Nicole Begue ARG

43 Alena Labastova CZE

44 Katarina Srobova SVK

45 Anastasiia Shepilenko UKR

46 Rebeka Jancova SVK