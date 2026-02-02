Sci alpino, doppietta austriaca nel primo superG di Sarntal. Due azzurre nella top10

Nadine Fest si è aggiudicata il primo superG di Sarntal (Bolzano) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista altoatesina la sciatrice classe 1998 ha aperto una doppietta austriaca davanti a Emily Schoepf. Per l’Italia due azzurre nella top10 ma a debita distanza da podio e vittoria.

Il tempo di Nadine Fest è di 1:14.25 con 22 centesimi di vantaggio sulla connazionale. Dal terzo posto in avanti i distacchi si fanno amplissimi, valicando il secondo. Completa il podio, infatti, l’andorrana Cande Moreno che chiude al terzo posto, ma con un ritardo di 1.06.

Quarta posizione per la nostra Carlotta De Leonardis che accusa 1.20 dalla vetta, con un tracco centrale nel quale ha lasciato quasi tutto il suo distacco, quinta per l’austriaca Lisa Grill a 1.49, mentre è sesta la sua connazionale Christian Ager a 1.51. Settima la tedesca Fabiana Dorigo a 1.54 davanti alla nostra Sara Allemand che chiude a 1.63 da Fest, davanti a Sara Thaler nona a 1.73, quindi completa la top10 Lena Wechner a 1.88.

Le altre italiane: chiude in 17a posizione Ilaria Ghisalberti a 2.44 dalla vetta, quindi 24a Asja Zenere a 2.62, mentre chiudono oltre la 30a posizione Ludovica Righi a 3.02, Sofia Amigoni a 3.40 e Federica Lani a 3.48.