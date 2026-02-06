Milano Cortina 2026
Sci alpino, definito il quartetto dell’Italia per la discesa maschile di Bormio alle Olimpiadi
AGGIORNAMENTO ORE 17.00
La Svizzera ha deciso di non schierare Niels Hintermann, quindi Mattia Casse entra a far parte del primo gruppo di merito ed avrà, come tutti gli altri azzurri, un pettorale tra il 6 ed il 15.
Deciso il quartetto azzurro che sarà al via della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine della terza prova cronometrata, disputata peraltro da un solo azzurro dei cinque iscritti, è stato reso noto il nome dell’escluso.
Sulla pista Stelvio di Bormio (Italia) nella giornata di domani saranno in gara Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Mattia Casse, mentre non sarà della partita Christof Innerhofer, che probabilmente verrà schierato nel superG di mercoledì prossimo.
Nel pomeriggio verranno sorteggiati i numeri di partenza: fanno parte del primo gruppo di merito Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, che riceveranno un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre resta fuori di poco Mattia Casse, 11°, che avrà in dote un numero tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20.