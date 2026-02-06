Sci alpino, definito il quartetto dell’Italia per la discesa maschile di Bormio alle Olimpiadi

AGGIORNAMENTO ORE 17.00

La Svizzera ha deciso di non schierare Niels Hintermann, quindi Mattia Casse entra a far parte del primo gruppo di merito ed avrà, come tutti gli altri azzurri, un pettorale tra il 6 ed il 15.

Deciso il quartetto azzurro che sarà al via della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine della terza prova cronometrata, disputata peraltro da un solo azzurro dei cinque iscritti, è stato reso noto il nome dell’escluso.

Sulla pista Stelvio di Bormio (Italia) nella giornata di domani saranno in gara Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Mattia Casse, mentre non sarà della partita Christof Innerhofer, che probabilmente verrà schierato nel superG di mercoledì prossimo.

Nel pomeriggio verranno sorteggiati i numeri di partenza: fanno parte del primo gruppo di merito Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, che riceveranno un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre resta fuori di poco Mattia Casse, 11°, che avrà in dote un numero tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20.