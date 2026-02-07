Scherma, tripletta per le spadiste alla Coppa del Mondo di Wuxi. Giornata storica per le azzurre

Si tinge d’azzurro la pedana di Wuxi, località della Cina che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile. Al termine di una giornata a dir poco eccezionale per i nostri colori, la compagine azzurra ha piazzato la bellezza di tre schermitrici sul podio, fregiandosi del successo di Giulia Rizzi, del secondo di Alberta Santuccio e del terzo di Rossella Fiamingo. Un epilogo senza precedenti nella gloriosa storia del nostro Paes

Una partenza tutt’altro per semplice per la vincitrice, capace di arginare di una sola stoccata al primo turno la padrona di casa Xinrong Zhang (15-14), per poi affrontare la singaporiana Kiria Tikanah Abdul Rahman, superata per 15-10. La numero tre del seeding ha poi archiviato l’incontro con l’ungherese Edina Kardos passata anche in questo caso per 15-10. Ai quarti è invece arrivato il vìs-a-vìs con la transalpina Alexandra Louis Marie, regolata per 15-11; preludio del derby ad altissima tensione con Rossella Fiamingo, terminato con il punteggio 15-6 in favore di Rizzi, ma che ha consentito alla siciliana di conquistare la top 3. Molto bello inoltre lo scontro finale con Santuccio, dove Giulia ha tenuto alto il ritmo chiudendo i conti con un secco 15-9.

La spadista catanese ha invece cominciato il suo percorso liberandosi della cinese Shansan Li con il punteggio di 13-10, per poi affrontare la sudcoreana Seunghye Yang, battendola per 15-13 a seguito di un assalto combattuto, oltre che la connazionale Sara Maria Kowalczyk, sconfitta con lo stesso risultato dell’assalto precedente. Poi, ai quarti, Alberta ha battuto per 15-10 la svizzera Fiona Hatz, ritrovandosi al cospetto della padrona di casa Junyao Yang in una semifinale terminata con il risultato più comodo, ovvero 15-8, prima di cedere il passo alla compagna di squadra Rizzi.

