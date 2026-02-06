Scherma, otto spadiste azzurre in tabellone a Wuxi

Si è aperta la tre giorni a Wuxi della prova di Coppa del Mondo di spada femminile. Saranno otto le azzurre qualificate per il tabellone principale, anche se quattro di loro (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk), avevano già l’accesso grazie alla loro posizione nel ranking.

Dopo la fase a gironi si sono qualificate anche Lucrezia Paulis e Roberta Marzani, che hanno chiuso a punteggio pieno con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificate Federica Isola e Alessandra Bozza.

Sono, invece, state eliminate Gaia Caforio (14-15 contro la polacca Klughardt), Carola Maccagno (7-15 contro la canadese Verret), Gaia Traditi (10-15 contro la cinese Ding); mentre Alice Clerici è stata eliminata nella fase a gironi.

Domani si terranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica spazio alla prova a squadre con il quartetto azzurro che verrà scelto proprio dopo la prova individuale.