Scherma: gli spadisti si fermano subito alla Coppa del Mondo di Heidenheim. Successo per la Francia

Termina troppo presto il cammino della squadra di spada maschile in quel di Heidenheim, località della Germania che ha ospitato questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Dopo lo splendido argento conquistato ieri da Davide Di Veroli nel tabellone individuale, i nostri ragazzi non sono riusciti a replicarsi nella prova collettiva, uscendo al secondo turno.

In occasione della prima sfida il già citato quintetto composta da Di Veroli insieme ad Andrea Santarelli, Gianpoalo Buzzacchino e Simone Marcarelli ha superato senza patema alcuno il Brasile, chiudendo i conti con il risultato di 45-22. Decisamente meno agevole la seconda sfida, dove gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto della Cina, abile a battere la compagine tricolore per 45-35.

Una volta arrivati nel tabellone riservato ai piazzamenti, gli atleti seguiti da Diego Confalonieri hanno arginato prima Hong Kong (39-35) e dopo Israele (45-34). Combattutissimo invece l’ultimo match, dove gli azzurri hanno battagliato duramente contro l’Ungheria, perdendo 41-34 ed accomodandosi così al decimo posto.

La gara è stata vinta invece dalla Francia che, in finale, ha battuto per 45-37 la Corea del Sud. Al terzo posto si sono accomodati i Paesi Bassi. Domani, domenica 8 febbraio, dall’altra parte del mondo saliranno in pedana le spadiste in quel di Wuxi. L’obiettivo è chiaramente quello di replicare la clamorosa tripletta segnata oggi con Rizzi, Santuccio e Fiamingo.