Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: la guida al trampolino piccolo maschile, storia, attualità, medaglie

Il secondo dei sei titoli previsti nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è quello più ricco di storia. Lunedì 9 febbraio è il giorno della gara maschile individuale su trampolino piccolo, che conferirà le proprie medaglie per la XXV volta.

I conti sono presto fatti. Se questa è la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali, significa che la prova in questione ha sempre fatto parte del programma a Cinque cerchi, sin dall’edizione inaugurale di Chamonix 1924. Ci troviamo di fronte a un’autentica istituzione sia della disciplina, sia della manifestazione più prestigiosa nel panorama sportivo.

I tempi sono cambiati, perchè le gare sul cosiddetto Normal Hill (la cui traduzione corretta in italiano è “trampolino piccolo” e non “trampolino normale”) sono ormai una rarità nel calendario della Coppa del Mondo maschile, essendo state in gran parte soppiantate da quelle su trampolino grande (Large Hill) e da quelle di volo. Cionondimeno, il passato e la storia vanno sempre rispettati e onorati. Come è giusto che venga fatto ai Giochi olimpici.

SALTO CON GLI SCI – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA AL NORMAL HILL MASCHILE

ALBO D’ORO

1924 – THAMS Jacob Tullin (NOR)

1928 – ANDERSEN Alf (NOR)

1932 – RUUD Birger (NOR)

1936 – RUUD Birger (NOR)

1948 – HUGSTED Petter (NOR)

1952 – BERGMANN Arfinn (NOR)

1956 – HYVÄRINEN Antti (FIN)

1960 – RECKNAGEL Helmut (GER)

1964 – KANKKONEN Veikko (FIN)

1968 – RASKA Jiri (CEC)

1972 – KASAYA Yukio (JPN)

1976 – ASCHENBACH Hans-Georg (DDR)

1980 – INNAUER Toni (AUT)

1984 – WEIßFLOG Jens (DDR)

1988 – NYKÄNEN Matti (FIN)

1992 – VETTORI Ernst (AUT)

1994 – BREDESEN Espen (NOR)

1998 – SOININEN Jani (FIN)

2002 – AMMANN Simon (SUI)

2006 – BYSTØL Lars (NOR)

2010 – AMMANN Simon (SUI)

2014 – STOCH Kamil (POL)

2018 – WELLINGER Andreas (GER)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

MEDAGLIATI TOUT-COURT

Complessivamente, sono addirittura sessantasette gli atleti in grado di fregiarsi di almeno una medaglia olimpica su trampolino piccolo! Per ragioni di spazio e di immediatezza concettuale, non possono essere riportati tutti. In questa sede ci si limiterà a citare (A) quelli che hanno ottenuto più di una medaglia e (B) coloro i quali hanno cominciato il 2025-2026 quali saltatori in attività.

PLURIMEDAGLIATI SU TRAMPOLINO PICCOLO

RUUD Birger [NOR] (Oro 1932 e 1936; Argento 1948)

AMMANN Simon [SUI] (Oro 2002 e 2010)

NYKÄNEN Matti [FIN] (Oro 1988; Argento 1984)

MALYSZ Adam [POL] (Argento 2010; Bronzo 2002)

MEDAGLIATI IN ATTIVITA’ SU NH

AMMANN Simon [SUI] (Oro 2002 e 2010)

STOCH Kamil [POL] (Oro 2014)

WELLINGER Andreas [GER] (Oro 2018)

KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (Oro 2022)

FORFANG Johann Andre [NOR] (Argento 2018)

FETTNER Manuel [AUT] (Argento 2022)

KUBACKI Dawid [POL] (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

8-8-7 (23) – NORVEGIA

4-4-2 (10) – FINLANDIA

4-3-2 (9) – GERMANIA [All-Inclusive]

2-3-5 (10) – AUSTRIA

2-3-1 (6) – GIAPPONE

2-0-0 (2) – SVIZZERA

1-1-2 (4) – CECOSLOVACCHIA

1-1-2 (4) – POLONIA

0-1-1 (2) – SVEZIA

0-1-0 (1) – SLOVENIA

0-0-1 (1) – USA

ITALIA, I PRECEDENTI

Dunque mai una medaglia per l’Italia, che anzi è perennemente stata marginale in questa competizione. Addirittura il miglior risultato di sempre risale alla lontana edizione di St.Moritz 1928, quando Vitale Venzi si classificò 13°. Se, invece, ci riferiamo al XXI secolo, il piazzamento più nobile è rappresentato dal 19° posto di Roberto Cecon a Salt Lake City 2002.

NORMAL HILL MASCHILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Falun, 25 novembre

1. KRAFT Stefan (AUT)

2. LANISEK Anze (SLO)

3. RAIMUND Philipp (GER)

.

50. INSAM Alex (ITA)

DNQ. CECON Francesco (ITA)

DNQ. BRESADOLA Davide (ITA)