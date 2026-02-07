Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: la guida al trampolino piccolo femminile, storia, attualità, medaglie

Il primo dei sei titoli assegnati dal salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della gara femminile individuale su trampolino piccolo, che si disputerà nella giornata di sabato 7 febbraio, inaugurando il programma della disciplina.

La prova conferirà le proprie medaglie per la IV volta nella storia. Per le “ragazze volanti”, si tratta della competizione originaria nell’ambito dei Cinque cerchi. Difatti, la famiglia olimpica ha accolto fra le proprie braccia le saltatrici a partire dall’edizione di Sochi 2014.

Per la verità, l’ingresso del salto femminile è stato a lungo procrastinato. Si vociferava che potesse essere sport dimostrativo già a Torino 2006 (ipotesi poi rivelatasi infondata). Soprattutto, il Cio tenne chiuse la porte di Vancouver 2010. Ci furono polemiche e una battaglia legale, vinta alfine dalle istituzioni. Comunque, acqua passata. Per fortuna.

SALTO CON GLI SCI – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA AL NORMAL HILL FEMMINILE

ALBO D’ORO

2014 – VOGT Carina (GER)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2022 – BOGATAJ Ursa (SLO)

MEDAGLIATE TOUT-COURT

SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [2] (Argento 2018 e 2022)

VOGT Carina (Oro 2014)

LUNDBY Maren (Oro 2018)

BOGATAJ Ursa (Oro 2022)

IRASCHKO-STOLZ Daniela (Argento 2014)

MATTEL Coline (Bronzo 2014)

TAKANASHI Sara (Bronzo 2018)

VODAN {Née KRIZNAR} Nika (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

1-2-0 (3) – GERMANIA

1-0-1 (2) – SLOVENIA

1-0-0 (1) – NORVEGIA

0-1-0 (1) – AUSTRIA

0-0-1 (1) – FRANCIA

0-0-1 (1) – GIAPPONE

ITALIA, I PRECEDENTI

Il miglior risultato mai conseguito da un’azzurra è rappresentato dal 5° posto firmato da Evelyn Insam a Sochi 2014. Nell’occasione, l’altoatesina mancò la medaglia di bronzo per 3 punti, attestandosi a sole 5,2 lunghezze dalla vincitrice Carina Vogt. Non si registrano altri piazzamenti nella top-ten. Il secondo miglior risultato di sempre è la 15^ piazza di Lara Malsiner a PyeongChang 2018.

NORMAL HILL FEMMINILE, INVERNO 2025-26, TUTTI I PODI (7 GARE)

7 (1-5-1) – EDER Lisa (AUT)

6 (4-2-0) – PREVC Nika (SLO)

3 (0-0-3) – FREITAG Selina (GER)

2 (2-0-0) – MARUYAMA Nozomi (JPN)

1 (0-0-1) – REISCH Agnes (GER)

1 (0-0-1) – SCHMID Katharina (GER)

1 (0-0-1) – STRATE Abigail (CAN)

I PIAZZAMENTI DI OGNI ITALIANA NEL 2025-26

SIEFF Annika:

25 – 30 – 27 – 25 – 15 – 14 – 25

ZANITZER Martina:

20 – DNQ – DNQ – 27 – DSQ – x – 39

AMBROSI Martina:

x – DNQ – 35 – 37 – DNQ – 39 – x

MALSINER Jessica:

50 – DNQ – DNQ – 31 – 32 – x – x

RUNGGALDIER Leonie

x – DNQ – DNQ – x – x – x – x

N.B. : la “x” indica assenza. Il “DNQ” significa eliminata in qualificazione. Il “DSQ” significa squalifica.