Rugby Seven maschile: il Sudafrica vince a Perth battendo di misura le Fiji

Si è conclusa a Perth la quarta tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile conquista la vittoria il Sudafrica. Una tappa combattuta e dove a deludere è la Francia, una delle regine sin qui del tour e che nel weekend non riesce a raggiungere le semifinali.

Nella fase a gironi la pool A vede le Fiji chiudere al primo posto con tre successi su tre, seguita dal Sudafrica con due vittorie, mentre non conquistano le semifinali la Spagna, con una vittoria, e l’Argentina, che chiude ultima. Nella pool B, invece, tre su tre per i padroni di casa dell’Australia, che così precedono la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre vengono eliminate Francia e Gran Bretagna, entrambe con un successo.

Le semifinali sono praticamente due monologhi, con le formazioni della pool A a dominare. Prima sono le Fiji a non dare scampo alla Nuova Zelanda, chiudendo con un netto 35-0, mentre il Sudafrica fatica un po’ di più, ma supera l’Australia per 28-12.

La finale, dunque, è tra Sudafrica e Fiji. Un match che vive sul filo dell’equilibrio, con i Blitzblokke a sbloccarlo dopo 2 minuti con Oosthuizen e raddoppiare al 4’ con Jobb. Le Fiji chiudono il primo tempo in crescita e accorciano il divario con le marcature di Naduvalo e Matana per il 14-12 per il Sudafrica al riposo. A inizio ripresa Veilawa ribalta tutto, ma al 10’ è di nuovo Oosthuizen a riportare avanti il Sudafrica che si impone 21-19, con la precisione al piede di Duarttee decisiva.