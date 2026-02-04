Rugby, i convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la Scozia

L’Italia si prepara ad affrontare la Scozia nel primo match del Sei Nazioni 2026 di rugby, in programma sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma: il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei convocati.

Il gruppo azzurro è composto da 33 convocati e 2 invitati: Quesada ha scelto per il primo match 18 avanti e 15 trequarti, anche se sono numerose le assenze per infortuni vari. Il tecnico potrebbe però recuperare alcune pedine al momento fuori nel corso del torneo.

Le parole del CT al sito federale: “Il gruppo si è allenato molto bene a Verona, lavorando intensamente al Payanini Center, nelle consuete condizioni ottimali che ci offre il centro, verso l’esordio nel torneo contro la Scozia. Nella rosa dei convocati ritroviamo Page-Relo, assente inizialmente, e avremo l’opportunitá di avere nuovamente in allenamento Brex che ha avuto una settimana incentrata soprattutto sul recupero“.

Le scelte obbligate: “Non avremo l’infortunato Todaro: ha lavorato con una attitudine impeccabile e speriamo di poterlo rivedere il prima possibile sul campo. Abbiamo fatto una valutazione più ampia per sostituirlo: sono stati valutati atleti che saranno impegnati con l’Italia XV, Nazionale che ha una importanza strategica per FIR. Al fine di consentire allo staff guidato da Massimo Brunello di lavorare al meglio verso l’impegno contro la Scozia A e non alterare la rosa a sua disposizione, abbiamo deciso di invitare al raduno Albert Batista“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA SCOZIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 69 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 58 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 4 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 6 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 58 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 67 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 49 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 38 caps)

Mediani di mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 19 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 49 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 17 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 34 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Ali/Estremi

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 42 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Invitati

Albert BATISTA (Zebre Parma, esordiente)

Thomas DOMINGUEZ (Zebre Parma, esordiente)

Atleti non considerati per infortunio

Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)