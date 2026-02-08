Rugby femminile: Valsugana travolge Neapolis e vola a +10 su Villorba in Serie A Elite

Il recupero della settima giornata della Serie A Elite Femminile sorride al Valsugana Rugby Padova, che davanti al pubblico di casa domina Neapolis Campania Felix con un eloquente 99-0 e allunga momentaneamente in vetta alla classifica. Sul sintetico del Campo 2, in una domenica di sole, le padovane mettono in scena una prova di grande intensità e qualità, ritrovando anche Giordana Duca e confermando la propria solidità in ogni fase del gioco. Il successo con bonus porta le Astori a quota 49 punti, in attesa che Villorba – ora a 39 – recuperi lunedì sera la gara con Benetton.

La partita si indirizza fin dai primi minuti, con la meta di De Santis dopo appena un giro di lancette a inaugurare una lunga serie di marcature. Sillari è impeccabile dalla piazzola e nella gestione offensiva, mentre Ostuni, Jeni, Vecchini e la stessa Duca contribuiscono ad ampliare il divario già nel primo tempo, chiuso sul 47-0. Neapolis, pur sotto pressione costante, non rinuncia a giocare e prova a opporsi con coraggio, ma la differenza di ritmo e organizzazione è evidente.

Nella ripresa il copione non cambia: Valsugana continua a spingere con ordine e profondità, trovando mete a ripetizione con Aggio, Maris, ancora Ostuni, De Santis e Stevanin, fino alla segnatura finale di Tonellotto allo scadere. In totale sono quindici le mete realizzate, con Michela Sillari protagonista assoluta anche al piede (12 trasformazioni su 15) e premiata come Player of the Match al termine di una prestazione dominante.

In classifica, dietro alla capolista (49 punti) e al Villorba (39), restano in scia Colorno (35) e Benetton Treviso (30, con una gara in meno), mentre nella parte bassa Neapolis rimane a 1 punto, appaiata all’IVECO CUS Torino. Le due formazioni si affronteranno l’1 marzo in uno scontro diretto che sa già di spareggio salvezza, in un campionato che, al di là dei divari odierni, continua a offrire incroci decisivi a ogni livello della graduatoria.