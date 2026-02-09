Rubati passaporti e attrezzature a Israele: il furto che scuote le Olimpiadi

Si è registrato un furto di importo pari a diverse migliaia di dollari nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A denunciarlo è stata la Nazionale Israeliana di bob, per bocca di AJ Edelman, che è stata derubata di diversi materiali tecnici (scarpe, valigie, attrezzature) nella propria abitazione e che ha subito anche il furto dei passaporti.

Lo stesso Edelman ha dichiarato che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l’apertura delle indagini da parte della polizia, affermando che gli atleti hanno dimostrato come si può andare avanti anche in circostanze difficili. Israele parteciperà alle gare di bob a 2 e bob a 4, con Edelman alla guida di entrambi gli equipaggi.

Va annotato che AJ Edelman fa parte dell’esercito israeliano e che ai Giochi di PyeongChang 2018 si cimentò nello skeleton. Le gare di bob si disputeranno il 16-17 febbraio (a due) e il 21-22 febbraio (a quattro), per il momento non sono giunte comunicazione da parte della Federazione e dell’ambasciata.