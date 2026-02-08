Roland Fischnaller davanti a March nelle qualificazioni del PGS di snowboard. Si salva Bormolini

Una delle gare delle Olimpiadi per l’Italia. Lo Snow Park di Livigno ospita l’unica prova in scena per quanto riguarda lo snowboard alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026, nel dettaglio il PGS, che nella mattinata ha visto disputare le qualifiche.

Ci si aspettava davvero tanto dallo squadrone azzurro al maschile e le risposte sono arrivate. I due veterani Roland Fischnaller ed Aaron March guidano la classifica e non è un dettaglio da poco in vista del tabellone finale, dove la testa di serie migliore può scegliere la pista preferita. Il 45enne campione del mondo in carica ha timbrato 1:25.13, 95 centesimi meglio del connazionale. Poi un altro vecchietto che fa paura, l’austriaco Benjamin Karl, a 1”36.

Andando a guardare le performance degli altri azzurri, Mirko Felicetti è decimo, staccato di 2”24, mentre si salva con il quattordicesimo posto un Maurizio Bormolini non apparso performante sulla pista di casa (2”34 il ritardo).

Il tabellone degli ottavi di finale vede Fischnaller e March affrontare due sloveni: Rok Marguk e Tim Mastnak (avversario non banale). Possibile derby ai quarti con Felicetti che potrebbe vedersela con March, occhio invece allo spauracchio Andreas Prommegger per Fischnaller.