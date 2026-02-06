Ritorno convincente per Contii/Macii: l’Italia risale al secondo posto nella prova a squadre!

Scossa Italia alla prova a squadre di pattinaggio artistico valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello short delle coppie infatti Sara Conti e Niccolò Macii si sono accomodati al terzo posto, mettendo sul piatto una prestazione importante.

Solida la partenza dei nostri portacolori, autori di un buon triplo twist, purtroppo però non chiamato con il massimo del livello, fermandosi a livello 3. Successivamente gli allievi di Barbara Luoni hanno realizzato il triplo rittberger lanciato, salvato egregiamente dalla dama in fase di atterraggio. Una poesia poi il triplo salchow in parallelo, elemento che ha preceduto il sollevamento reverse lasso, chiamato di livello 4 così come la sequenza di passi e la trottola side by side finale. Livello 3 invece per la spirale, comunque ben eseguita.

Ben difendendosi nel secondo punteggio gli azzurri hanno raccolto 76.65 (41.47, 35.18), subendo il sorpasso in volata dei georgiani Campioni d’Europa Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, avanti di poco meno di un punto grazie alla maggiore qualità espressa nelle prime difficoltà, ovvero il twist, il triplo flip lanciato ed il triplo salchow in parallelo, fattore che ha consentito loro di guadagnare 77.54 (42.74, 34.80). La Georgia recupera così il punto di svantaggio accumulato nella rhythm dance, appaiandosi alla compagine tricolore in attesa dello short femminile.

A vincere per dispersione sono stati i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, nel momento che conta autori di uno short straordinario, per distacco il migliore mai pattinato in questa annata sportiva. I nipponici, che devono recuperare lo svantaggio con gli Stati Uniti (quinti con Ellie Kim-Danny O’Shea), hanno pennellato un triplo twist di livello 3, il triplo toeloop side by side, l’axel lasso (livello 4), un bellissimo triplo lutz lanciato chiudendo i conti con la trottola, la serie di passi e la spirale, tutte assegnate di livello 4 arrivando a quota 82.84 (45.60, 37.24).

Quando sono passati in archivio due segmenti, gli Stati Uniti continuano a guidare le operazioni con 16 punti, due lunghezze in più di Italia, Georgia e Canada, rispettivamente seconda, terza e quarta a pari punti. Risale il Giappone, ora sesto con 13 appaiato alla Francia ma pronto a ruggire con le prove individuali.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance SP SP SP RD 1 United States of America USA 16 6 10 2 Italy ITA 14 8 6 3 Georgia GEO 14 9 5 4 Canada CAN 14 7 7 5 France FRA 13 4 9 6 Japan JPN 13 10 3 7 Great Britain GBR 10 2 8 8 People’s Republic of China CHN 7 5 2 9 Poland POL 4 3 1 10 Republic of Korea KOR 4 – 4