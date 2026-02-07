Rebus combinata per l’Italia: Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer?

La combinata a squadre è un evento nuovo nel panorama dello sci alpino: ha esordito lo scorso anno ai Mondiali e non è più stata disputata nei dodici mesi successiva, ma tornerà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e metterà in palio medaglie pesantissime. A Saalbach si registrò una tripletta svizzera: Franjo Von Allmen e Loic Meillard si imposero davanti ad Alexis Monney/Tanguy Nef e Stefan Rogentin/Marc Rochat. L’Italia dovette accontentarsi di buoni piazzamenti in Austria: Florian Schieder e Tobias Kastlunger conclusero al sesto posto, appena davanti a Mattia Casse e Stefano Gross, mentre Alex Vinatzer uscì nel secondo atto non riuscendo a concretizzare la bella prova di Dominik Paris.

Come funziona la combinata a squadre? Si gareggia a coppie: un atleta disputa una discesa e un altro si cimenta in slalom, la somma dei due tempi determina la classifica. L’appuntamento ai Giochi è per lunedì 9 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: l’atto in velocità alle ore 10.30 e quello tecnico alle ore 14.00. Un’idea fatta per premiare binomi completi e rendere per una volta lo sci alpino uno sport di squadra, spostandolo dal suo abituale concetto di disciplina individuale. Una proposta che per il momento non ha attecchito, ma che tra 48 ore metterà in palio medaglie a cinque cerchi, il cui valore effettivo è identico agli allori nelle altre specialità.

La discesa libera odierna ha regalato all’Italia due medaglie: Giovanni Franzoni ha debuttato ai Giochi con uno splendido argento, Dominik Paris ha coronato un lungo inseguimento mettendosi al collo il bronzo. Entrambi saranno protagonisti mercoledì 11 febbraio nel superG in Valtellina, ma prima ci sarà appunto la combinata e bisognerà sciogliere il rebus. Quali saranno i due compagni dei due velocisti di punta?

Bisognerà decidere chi affiancare ad Alex Vinatzer, sulla carta lo slalomista di punta anche se in stagione è stato discontinuo e non ha portato a termine diverse gare. Le altre opzioni sono Tommaso Sala (abbastanza solido), Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi, spesso nelle retrovie in Coppa del Mondo.