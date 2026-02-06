REAZIONE VEEMENTE! Constantini/Mosaner strapazzano la Svizzera e si rimettono in corsa alle Olimpiadi!

L’Italia ha sconfitto la Svizzera con un perentorio 12-4 nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, rialzandosi prontamente dopo la sconfitta rimediata ieri sera contro il Canada e infilando la seconda vittoria in questa rassegna a cinque cerchi. Il ko contro i nordamericani aveva interrotto una striscia di 23 affermazioni di fila per i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, oggi capaci di reagire sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e di rimettersi prontamente in careggiata di fronte al proprio pubblico.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati praticamente impeccabili contro i coniugi Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller, facendo la differenza tra il quarto e il quinto end dopo aver commesso delle sbavature tra secondo e terzo parziale: prima quattro punti, poi altri tre e allungo perentorio per indirizzare la contesa in maniera sostanzialmente definitiva. Gli elvetici sono stati incapaci di reagire, gli errori si sono susseguiti e l’incontro è terminato dopo sei end sugli otto in programma.

L’Italia si trova al quarto posto della classifica generale ed è pienamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, a cui prenderanno parte le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Constantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 per fronteggiare l’insidiosa Estonia, al termine di quel confronto Amos dovrà iniziare a prepararsi per ricoprire il ruolo di portabandiera nella Cerimonia d’Apertura di questa sera nella Perla delle Dolomiti insieme a Federica Brignone.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

L’Italia apre l’incontro in maniera convincente, posizionando al meglio le proprie stone e costringendo gli svizzeri a replicare in rincorsa. Schwaller rilascia un sasso dopo la linea di limite e così quel tiro viene congelato, gli azzurri sfruttano l’occasione in maniera brillante e portano a casa tre punti di pregevole fattura.

Il margine è già importante in apertura, ma Constantini e Mosaner commettono diverse sbavature nel secondo end, soffrono il bel castello imbastito dagli elvetici, vanno un po’ in confusione nel finale e subiscono tre punti, che riportano il confronto in parità (3-3). Nel terzo parziale è Mosaner a sbagliare nel finale: con l’ultimo tiro avrebbe potuto portare a casa due punti, invece la bocciata è imprecisa e la Svizzera riesce a rubare la mano.

I coniugi Schwaller guadagnano un punto e si issano sul 4-3, ma poi l’Italia prende il controllo delle operazioni e non ce n’è più per nessuno: una grande giocata nel quarto end manda in crisi i rossocrociati e i padroni di casa marcano quattro punti notevoli, poi nel quarto parziale Yannick Schwaller liscia completamente le stone italiane al penultimo tiro e così i Campioni del Mondo siglano tre punti pesantissimi che valgono il 10-4.

La Svizzera si giocano il tutto per tutto chiamando il vantaggio del power-play nel sesto end, ma le sbavature si susseguono e arrivano all’ultimo tiro con due stone italiane a punto al largo del botton. Schwaller opta per piazzare il sasso dall’altro parte della casa e incamerare un solo punto, ma va lungo e decide di allungare la mano a Mosaner: cerca la stretta dell’azzurro che risponde, è il segnale della resa e la partita finisce in anticipo con il successo dei nostri portacolori per 12-4.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Italia vs Svizzera 12-4

Gran Bretagna vs Svezia 7-4

USA vs Canada 7-5

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 4 vittorie (4 partite disputate)

2. USA 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Svezia 2 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)