Quanto si guadagna a organizzare le Olimpiadi? L’indotto economico per l’Italia: tutte le cifre di Milano Cortina 2026

L’organizzazione di un grande evento sportivo offre la possibilità di generare un interessante indotto per il Paese che ospita una manifestazione di primaria importanza internazionale e può rappresentare un vero e proprio volano per le imprese locali e per il turismo. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 genereranno un impatto economico complessivo stimato in 6,1 miliardi di euro per l’Italia e l’effetto sarà distribuito nel corso del tempo, oltre la durata della rassegna a cinque cerchi che ci terrà compagnia fino al 22 febbraio.

Questa stima, presentata dal Centro Studi di Unimpresa alla vigilia della Cerimonia d’Apertura dei Giochi, considera la spesa diretta legata ai Giochi, il turismo indotto, la valorizzazione delle infrastrutture permanenti e gli effetti moltiplicativi sull’economia. Nello specifico: 1,1 miliardi di euro di spesa turistica diretta durante l’evento (alberghi, ristoranti, negozi, etc.), 1,4 miliardi di euro di turismo indotto nei due anni successivi, 3,2 miliardi di legacy infrastrutturale valorizzata e 400 milioni di effetti indotti netti.

Lo studio è entrato ulteriormente nel dettaglio, soffermandosi sulle varie fasi temporali dell’indotto: 2,1 miliardi di euro tra il 2020 e il 2025; 1,3 miliardi durante lo svolgimento dei Giochi; 1,1 miliardi nei dodici mesi successivi la kermesse; 900 milioni di euro di legacy di medio termine (2028-2030) e 700 milioni di legacy di lungo periodo (2031-2050, legati al valore residuo delle infrastrutture e ai benefici permanenti in termini di mobilità, attrattività e competitività territoriale).

La Lombardia beneficerà di 3,2 miliardi di euro, il 52% del totale, che equivale allo 0,72% del PIL regionale. Per il Veneto, invece, 2,1 miliardi (34% del totale e 1,17% del PIL regionale), mentre per il Trentino-Alto Adige si tratta di 800 milioni di euro (14% del totale e 1,6% del PIL).