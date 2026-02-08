Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la medaglia alle Olimpiadi? E il metallo non è proprio bronzo…

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026 e si è confermata sul podio a cinque cerchi in questa specialità dopo aver trionfato a PyeongChang 2018 ed essersi messa al collo l’argento a Pechino 2022. La fuoriclasse bergamasca è stata brava a mantenere i nervi saldi durante la sospensione di ventidue minuti in seguito alla brutta caduta di Lindsey Vonn e ha pagato un errore nella parte alta, inchinandosi per 59 centesimi alla statunitense Breezy Johnson.

L’azzurra ha confermato il suo sconfinato talento nella velocità pura, in una stagione che non aveva portato grandi soddisfazioni in Coppa del Mondo (mentre in superG ha vinto in Val d’Isere e ha chiuso al secondo posto a Crans Montana). La 33enne ha completato il tris in questa disciplina ai Giochi e ora può guardare con ottimismo verso la combinata a squadre di martedì e il superG di giovedì, dove cercherà di regalarsi altre soddisfazioni di rilievo.

Il risultato odierno ha chiaramente un enorme peso dal punto di vista agonistico e sportivo, una medaglia ai Giochi cambia radicalmente la vita e un tris di questo calibro proietta la bergamasca nell’empireo delle grandi del movimento tricolore, ma c’è anche un risvolto economico da tenere in considerazione. Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con il terzo posto nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026?

Il premio viene garantito dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano): 60.000 euro per il bronzo, l’importo è lordo e quindi soggetto alle imposte di legge. Non sono invece previsti emolumenti dal CIO: gli organizzatori dei Giochi non garantiscono assegni, ma soltanto la gloria dell’alloro a cinque cerchi. Ogni Comitato Nazionale decide se garantire un riconoscimento pecuniario e il relativo importo (ad esempio la Norvegia non mette soldi sul piatto, un oro statunitense vale 30.000 dollari).

Sono chiaramente previsti emolumenti derivanti dagli sponsor, ma quelle cifre non sono note pubblicamente e variano da atleta ad atleta. Sofia Goggia si è messa al collo la medaglia di bronzo, ma è bene ricordare che in realtà il metallo conquistato non è bronzo: in realtà si tratta di una lega di rame per 420 grammi complessivi, il controvalore economico sul mercato è di poco superiore ai cinque euro.

MONTEPREMI SOFIA GOGGIA MEDAGLIA OLIMPIADI

60.000 euro lordi per il bronzo in discesa libera.

Gli importi sono garantiti dal Coni e sono soggetti alla tassazione prevista dalla legge.