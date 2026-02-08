Quanti minuti è stata interrotta la discesa delle Olimpiadi? Goggia condizionata dalla caduta di Vonn, lungo stop

La discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è stata interrotta per ben ventidue minuti. Alle ore 11.59 ha avuto luogo la bruttissima caduta della statunitense Lindsey Vonn, che si è sbilanciata sul primo salto e si è capovolta in aria, picchiando anche il volto sul manto nevoso e venendo soccorsa dai sanitari di pista, prima di essere portata in ospedale in elicottero.

La gara è ripresa alle ore 12.21, dopo la discesa di un apripista, come da prassi dopo i lunghi stop. La prima a presentarsi al cancelletto di partenza è stata l’austriaca Mirjam Puchner con il pettorale numero 14, che ha accusato un ritardo di 1.55 dalla statunitense Breezy Johnson ed è finita fuori dalla top-10. Non è mai facile gareggiare in queste condizioni: ci si raffredda, è necessario effettuare un nuovo riscaldamento, bisogna mantenere la calma, ritrovare la giusta adrenalina e conservare la corretta lucidità mentale.

Sofia Goggia è stata per forza di cose condizionata dalla caduta di Lindsey Vonn: era già in casetta, è dovuta uscire insieme a Puchner, ha dovuto ripassare mentalmente il tracciato. Non era di certo una prima volta e i precedenti in Coppa del Mondo sono svariati, ma ai Giochi è tutta un’altra musica. La fuoriclasse bergamasca è stata eccezionale con il pettorale numero 15 ed è riuscita a tagliare il traguardo al terzo posto con un ritardo di 59 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, pagando un errore nella parte alta.

L’azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo, dopo aver trionfato alle Olimpiadi di PyeongChang 2028 ed essersi messa al collo l’argento a Pechino 2022, sempre in discesa libera. A vincere la gara è stata la già citata Johnson, che ha preceduto per quattro centesimi la polivalente tedesca Emma Aicher. Nel corso del pomeriggio arriveranno gli aggiornamenti su Lindsey Vonn: si teme un grave infortunio, che potrebbe porre fine alla carriera della ribattezzata Wonder Woman.