Quando tornano in gara Paris e Franzoni? C’è la combinata prima del superG

Archiviata la discesa maschile, gli uomini-jet possono tuffarsi verso le prossime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: c’è grande attesa per la composizione delle coppie azzurre per la combinata a squadre, con i quattro atleti impegnati quest’oggi che dovrebbero scegliere i compagni in base all’ordine d’arrivo.

Ecco, dunque, che Giovanni Franzoni dovrebbe fare coppia con Alex Vinatzer, mentre Dominik Paris dovrebbe essere associato a Tommaso Sala. In attesa delle conferme ufficiali, che arriveranno entro domani, in sede di sorteggio dei pettorali, l’appuntamento è per lunedì 9 febbraio, con la discesa prevista alle ore 10.30.

L’ultima gara delle discipline veloci, invece, è prevista mercoledì 11 febbraio, quando ci sarà il superG maschile: dovrebbero essere della partita, in casa Italia, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse, mentre al posto di Florian Schieder dovrebbe scendere in pista Cristoph Innerhofer.

LE PROSSIME GARE DI PARIS E FRANZONI

Lunedì 9 febbraio ore 10.30: discesa libera combinata a squadre

Mercoledì 11 febbraio ore 11.30: superG maschile