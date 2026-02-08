Quando torna Sofia Goggia: programma prossime gare, ancora tre appuntamenti

Dopo la medaglia di bronzo ottenuta in discesa libera, può guardare alle prossime gare con rinnovata fiducia Sofia Goggia, che alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è attesa ancora da tre appuntamenti con in palio le medaglie.

L’azzurra potrebbe tornare in pista già domani alle 11.30 per la prova cronometrata della discesa valida come primo segmento della combinata a squadre, che si disputerà il giorno successivo, martedì 10, quando invece la discesa inizierà alle ore 10.30.

Un giorno di pausa, e poi sarà tempo dell’ultima gara veloce, il superG, previsto per giovedì 12 alle 11.30, ma Sofia Goggia scenderà in pista anche nella prima delle prove tecniche, con il gigante in calendario domenica 15, quando la prima manche si terrà alle 10.00 e la seconda alle 13.30.

QUANDO TORNA SOFIA GOGGIA ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

11:30 Prova cronometrata discesa combinata a squadre

Martedì 10 febbraio

10:30 Discesa combinata a squadre

Giovedì 12 febbraio

11:30 Super G

Domenica 15 febbraio

10:00 Prima manche gigante

13:30 Seconda manche gigante