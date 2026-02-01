Quando torna Jannik Sinner dopo gli Australian Open? I tornei previsti a febbraio

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale agli Australian Open 2026 di tennis dal serbo Novak Djokovic: l’azzurro, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo di Melbourne, ora si prenderà un piccolo periodo di riposo prima di tornare in campo in maniera ufficiale.

Per un paio di settimane, infatti, l’azzurro non giocherà tornei: non sarà in campo la prossima settimana nell’ATP 250 di Montpellier, in Francia, né in quella successiva, che prevede gli ATP 500 di Rotterdam (con Alcaraz) e Dallas e l’ATP 250 di Buenos Aires.

Sinner, infatti, tornerà in campo nella settimana dal 16 al 21 febbraio (finale di sabato), quando prenderà parte all’ATP 500 di Doha, in Qatar, al quale è iscritto anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro, invece, non sarà in campo nell’ultima settimana del mese di febbraio.

TORNEI JANNIK SINNER A FEBBRAIO 2026

16-21 febbraio: ATP 500 di Doha (Qatar)