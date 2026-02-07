Quando si gioca Trento-Verona, finale Coppa Italia volley 2026: programma, orario, tv, streaming

Trento e Verona si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, che andrà in scena domenica 8 febbraio (ore 18.00) alla Unipol Arena di Bologna. Si tratterà di un confronto inedito con il trofeo in palio: i dolomiti disputeranno l’atto conclusivo di questa competizione a distanza di tre anni dall’ultima volta e sperano di invertire la rotta, dopo averne persi cinque di fila; gli scaligeri lotteranno per il titolo per la seconda volta di fila, a dodici mesi di distanza dal ko rimediato contro Civitanova.

I Campioni d’Italia non alzano al cielo la Coppa Italia dal 2013, mentre Verona non ha mai provato la gioia di mettere la mani sul trofeo e spera di trionfare per la prima volta con questo ciclo dopo la Challenge Cup di qualche anno fa. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante: Verona può fare leva sulle bordate di Noumory Keita, mentre Trento sta facendo a meno di Alessandro Michieletto, anche se ha parzialmente riabbracciato Daniele Lavia e può fare leva sulle stoccate di Theo Faure.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Verona, finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-VERONA, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 8 febbraio

Ore 18.00 Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.