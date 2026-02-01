Quando ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino dopo le Olimpiadi? Gli appuntamenti del mese di marzo

Ci siamo! È tempo di mandare in stand-by la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 per concentrarci solamente sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Tutta l’attenzione sarà su Bormio e Cortina, laddove vivremo le gare che ci accompagneranno per le prossime settimane. La caccia alla Sfera di Cristallo ripartirà solamente a fine mese.

Si tornerà ufficialmente in pista dal 26 febbraio al primo marzo in quel di Garmisch-Partenkirchen (Germania) per due gare veloci del comparto maschile. Nel weekend successivo, poi, ci si trasferirà a Kranjska Gora (Slovenia) per un gigante e uno slalom. Il Circo Bianco femminile, invece, sarà impegnato in Val di Fassa per due prove veloci.

Prima delle Finali di Lillehammer ci sarà ancora tempo per la tappa di Courchevel (Francia) dove gli uomini saranno di scena per altre due prove veloci, mentre le donne saliranno verso Are (Svezia) per un gigante e uno slalom. Si chiuderà, quindi, in Norvegia dove andranno in scena tutte le gare tra il 19 ed il 25 marzo.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Giovedì 26 febbraio

Ore 11.45 prima prova discesa maschile Garmisch-Partenkirchen

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.45 seconda prova discesa maschile Garmisch-Partenkirchen

Sabato 28 febbraio

Ore 11.45 discesa maschile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 29 febbraio

Ore 11.45 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

Mercoledì 4 marzo

Ore 10.45 prima prova discesa femminile Val Di Fassa

Giovedì 5 marzo

Ore 10.45 seconda prova discesa femminile Val di Fassa

Venerdì 6 marzo

Ore 10.45 terza prova discesa femminile Val di Fassa

Sabato 7 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 10.45 discesa femminile Val di Fassa

Ore 12.30 secondo manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 10.45 superG femminile Val di Fassa

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Kranjska Gora

Mercoledì 11 marzo

Orario da stabilire, prima prova discesa maschile Courchevel

Giovedì 12 marzo

Orario da stabilire, seconda prova discesa maschile Courchevel

Venerdì 13 marzo

Orario da stabilire, terza prova discesa maschile Courchevel

Sabato 14 marzo

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Are

Ore 11.00 discesa maschile Courchevel

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Are

Domenica 15 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Are

Ore 10.45 superG maschile Courchevel

Ore 12.30 seconda manche slalom femminile Are

Giovedì 19 marzo

Orario da stabilire, prima prova discesa maschile Finali Lillehammer

Orario da stabilire, prima prova discesa femminile Finali Lillehammer

Venerdì 20 marzo

Orario da stabilire, seconda prova discesa maschile Finali Lillehammer

Orario da stabilire, seconda prova discesa femminile Finali Lillehammer

Sabato 21 marzo

Ore 10.45 discesa maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 discesa femminile Finali Lillehammer

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 superG femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 superG maschile Finali Lillehammer

Martedì 24 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Finali Lillehammer

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Finali Lillehammer