Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv

Domenica 1° marzo andrà in scena il superG maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla seconda e ultima gara del fine settimane in terra tedesca, condizionato dalle alte temperature, come si è già visto durante la discesa libera del sabato. Appuntamento alle ore 11.15 sulle nevi della Baviera, per una prova all’insegna della velocità sulla mitica Kandahar, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio.

In casa Italia riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Gugliemo Bosca e Matteo Abbruzzese. Il programma di giornata prevede che i primi trenta atleti scattino a intervalli di 2′, dal 31 in avanti si partirà a intervalli di 1’20”, con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel superG di Garmisch. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE GARMISCH

Domenica 1° marzo

Ore 11.15 SuperG maschile a Garmisch (Germania) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG GARMISCH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NELLA DISCESA DI GRANS MONTANA

Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 11.15 quando scatterà il numero 1: tra il pettorale numero 1 e il numero 30 gli atleti partiranno a intervalli di 2′, dal 31 in avanti si passerà a 1’20”. Break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 5, ore 11.23.

Dominik Paris: pettorale numero 8, ore 11.29.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 15, ore 11.43.

Mattia Casse: pettorale numero 17, ore 11.49.

Christof Innerhofer: pettorale numero 27, ore 12.10.

Marco Abbruzzese: pettorale numero 39, ore 12.30.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 46, ore 12.39.

Max Perathoner: pettorale numero 47, ore 12.41.

Florian Schieder: pettorale numero 50, ore 12.45.

STARTLIST SUPERG MASCHILE GARMISCH

1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

4 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

5 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

14 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

15 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

19 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

20 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

23 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

26 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

36 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

37 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

39 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckl

43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

44 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

45 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

47 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

48 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

49 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

52 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

53 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

54 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

55 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

56 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

57 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl