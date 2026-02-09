Quando parte Tommaso Sala nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streaming

Tommaso Sala sarà tra i protagonisti sulla pista di Bormio dello slalom del team-combined, prova valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il format di gara a coppie ha avuto inizio quest’oggi, a partire dalle 10:30, con la discesa.

Gli specialisti della velocità si sono confrontati sulla Stelvio e il compagno di team di Sala, Dominik Paris, ha ottenuto il quinto tempo a 0″59 dall’altro azzurro Giovanni Franzoni, leader di questa prima parte della combinata a squadre che poi lascerà il posto ad Alex Vinatzer.

Dalle 14:00 assisteremo alla run tra i pali stretti che andrà a decreterà il podio in questa specialità. Sala ha la possibilità di giocarsi la top-3, anche se si troverà a lottare contro gli slalomisti elvetici che possono avere qualcosa in più, senza sottovalutare anche la Francia con Clement Noel.

Come seguire gli eventi in tv? Rai2 HD trasmetterà in diretta la manche di slalom del Team Combined maschile. In streaming sarà possibile seguire le due prove su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della run, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 14.00 slalom maschile Team Combined Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO MAX

Diretta testuale: OA Sport

QUANDO PARTE TOMMASO SALA NELLO SLALOM COMBINATA?

Tommaso Sala partirà per quintultimo, alle ore 14.20 circa di lunedì 9 febbraio. Questo il programma di giornata, salvo ritardi e sospensioni: 20-16 arrivo+30”, 15-9 arrivo+45”, 8-4 arrivo+50”, 3-1 arrivo+1’15”.

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM COMBINATA OLIMPIADI 2026

1 2 CZE – Czechia

151238 ZABYSTRAN Jan 1998 1:55.68 3.88 20 54/40

151425 MULLER Marek 2004 -/471

2 21 NOR – Norway 2

422851 SELLAEG Simen 2003 1:54.72 2.92 19 -/96

422507 HAUGAN Timon 1996 4/1

3 4 FRA – France 2

194167 MUZATON Maxence 1990 1:54.31 2.51 18 10/24

6190543 RASSAT Paco 1998 6/1

4 5 FRA – France 3

6190179 ALPHAND Nils 1996 1:54.29 2.49 17 14/20

6190558 AMIEZ Steven 1998 15/19

5 17 USA – United States of America

6532123 NEGOMIR Kyle 1998 1:53.99 2.19 16 28/57

6532084 RADAMUS River 1998 -/431

6 20 NOR – Norway 1

422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 1:53.69 1.89 15 19/19

422732 McGRATH Atle Lie 2000 1/1

7 1 SUI – Switzerland 4

512038 ROGENTIN Stefan 1994 1:53.64 1.84 14 23/14

512353 ITEN Matthias 1999 26/49

8 16 FIN – Finland

180877 LEHTO Elian 2000 1:53.51 1.71 13 16/41

180919 HALLBERG Eduard 2003 8/11

9 15 ITA – Italy 3

990081 CASSE Mattia 1990 1:53.26 1.46 12 9/23

6293764 SACCARDI Tommaso 2001 60/82

10 3 GER – Germany

202762 JOCHER Simon 1996 1:53.13 1.33 11 29/50

202451 STRASSER Linus 1992 12/14

11 18 AUT – Austria 2

54371 BABINSKY Stefan 1996 1:53.10 1.30 10 26/27

54444 GSTREIN Fabio 1997 14/15

12 6 AUT – Austria 3

53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 1:53.07 1.27 8 16/16

54320 SCHWARZ Marco 1995 27/16

13 AUT – Austria 4

54445 HAASER Raphael 1997 1:53.07 1.27 8 35/78

54170 MATT Michael 1993 18/29

14 10 AUT – Austria 1

53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 1:53.05 1.25 7 6/13

54063 FELLER Manuel 1992 9/8

15 11 FRA – France 1

194858 ALLEGRE Nils 1994 1:52.71 0.91 6 7/12

6190403 NOEL Clement 1997 3/1

16 12 ITA – Italy 2

291459 PARIS Dominik 1989 1:52.39 0.59 5 3/6

6291574 SALA Tommaso 1995 19/23

17 14 SUI – Switzerland 2

512471 von ALLMEN Franjo 2001 1:52.22 0.42 4 2/1

512203 NEF Tanguy 1996 10/13

18 7 SUI – Switzerland 1

512269 ODERMATT Marco 1997 1:52.08 0.28 3 1/1

512182 MEILLARD Loic 1996 7/1

19 13 SUI – Switzerland 3

512408 MONNEY Alexis 2000 1:51.97 0.17 2 11/4

511996 YULE Daniel 1993 21/17

20 9 ITA – Italy 1

6293831 FRANZONI Giovanni 2001 1:51.80 1 4/11

6293171 VINATZER Alex 1999 13/17