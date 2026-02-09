Biathlon
Quando parte Tommaso Giacomel nell’individuale di biathlon: orario, n. di pettorale, tv
Domani, martedì 10 febbraio, l’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista nel biathlon e, dopo lo splendido argento nella staffetta mista domenicale, spera di conquistare un altro piazzamento sul podio domani nella 20 km dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’individuale maschile si terrà sulle nevi di Anterselva nella giornata di martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 13.30.
La principale carta da medaglia per i colori azzurri è sicuramente quella di Tommaso Giacomel, vice-campione mondiale in carica del format e autore sin qui di un inverno straordinario in Coppa del Mondo. Il trentino ha portato a casa 4 vittorie e 6 podi nel massimo circuito internazionale e ha grandi ambizione per replicare quanto di buono fatto vedere in stagione.
Bisognerà fare attenzione anche al veterano Lukas Hofer come outsider nel caso in cui dovesse trovare una prestazione perfetta (o magari da 19/20) al poligono. Il favorito tecnico della competizione è sulla carta il francese Eric Perrot, campione del mondo in carica.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di martedì 10 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’individuale maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (non integralmente, ma tramite alcuni collegamenti); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI
Martedì 10 febbraio
Ore 13.30 20 km individuale ad Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD.
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+ e HBO Max; dalle 13:55 Eurosport2 HD e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE TOMMASO GIACOMEL?
Tommaso Giacomel ha avuto in dote il pettorale numero 52 e partirà alle ore 13.56 di martedì 10 febbraio.
PETTORALI DI PARTENZA INDIVIDUALE MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 BRANDT Viktor SWE 13:30:30 1
2 YAN Xingyuan CHN 13:31:00 1
3 LEGOVIC Matija CRO 13:31:30 1
4 FOMIN Maksim LTU 13:32:00 1
5 BIRKENTALS Renars LAT 13:32:30 1
6 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 13:33:00 1
7 DOHERTY Sean USA 13:33:30 1
8 HARTWEG Niklas SUI 13:34:00 1
9 LANGER Thierry BEL 13:34:30 1
10 HAK Petr CZE 13:35:00 1
11 UNTERWEGER Dominic AUT 13:35:30 1
12 SLETTEMARK Sondre DEN 13:36:00 1
13 FAK Jakov SLO 13:36:30 1
14 KULBIN Jakob EST 13:37:00 1
15 BRAUNHOFER Patrick ITA 13:37:30 1
16 CLAUDE Fabien FRA 13:38:00 B
17 FRATZSCHER Lucas GER 13:38:30 1
18 KRCMAR Michal CZE 13:39:00 B
19 VASILEV Konstantin BUL 13:39:30 1
20 SEPPALA Tero FIN 13:40:00 B
21 JEFFERIES Jacques GBR 13:40:30 1
22 NELIN Jesper SWE 13:41:00 B
23 COLTEA George ROU 13:41:30 1
24 ZOBEL David GER 13:42:00 B
25 BADACZ Konrad POL 13:42:30 1
26 MANDZYN Vitalii UKR 13:43:00 B
27 HIIDENSALO Olli FIN 13:43:30 1
28 HORN Philipp GER 13:44:00 B
29 DYUSSENOV Asset KAZ 13:44:30 1
30 BURKHALTER Joscha SUI 13:45:00 B
31 ZENI Elia ITA 13:45:30 2
32 STROLIA Vytautas LTU 13:46:00 B
33 ILIEV Vladimir BUL 13:46:30 2
34 HORNIG Vitezslav CZE 13:47:00 B
35 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 13:47:30 2
36 EDER Simon AUT 13:48:00 B
37 STALDER Sebastian SUI 13:48:30 2
38 PERROT Eric FRA 13:49:00 R
39 KEHVA Mark-Markos EST 13:49:30 2
40 NAWRATH Philipp GER 13:50:00 R
41 KIREYEV Vladislav KAZ 13:50:30 2
42 WRIGHT Campbell USA 13:51:00 R
43 MAGAZEEV Pavel MDA 13:51:30 2
44 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 13:52:00 R
45 ADAMOV Simon SVK 13:52:30 2
46 SAMUELSSON Sebastian SWE 13:53:00 R
47 CRNKOVIC Kresimir CRO 13:53:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 13:54:00 R
49 GERMAIN Maxime USA 13:54:30 2
50 HOFER Lukas ITA 13:55:00 R
51 RUNNALLS Adam CAN 13:55:30 2
52 GIACOMEL Tommaso ITA 13:56:00 R
53 VIDMAR Anton SLO 13:56:30 2
54 FILLON MAILLET Quentin FRA 13:57:00 R
55 DOMBROVSKI Karol LTU 13:57:30 2
56 ULDAL Martin NOR 13:58:00 R
57 GALICA Grzegorz POL 13:58:30 2
58 BOTN Johan-Olav NOR 13:59:00 R
59 GUNKA Jan POL 13:59:30 2
60 JACQUELIN Emilien FRA 14:00:00 R
61 CLAUDE Florent BEL 14:00:30 2
62 LAEGREID Sturla Holm NOR 14:01:00 R
63 TODEV Blagoy BUL 14:01:30 2
64 SHAMAEV Dmitrii ROU 14:02:00 2
65 PLANKO Lovro SLO 14:02:30 2
66 KARLIK Mikulas CZE 14:03:00 2
67 LESIUK Taras UKR 14:03:30 2
68 HARJULA Tuomas FIN 14:04:00 2
69 JAKOB Patrick AUT 14:04:30 2
70 SIIMER Kristo EST 14:05:00 2
71 LOZBERS Rihards LAT 14:05:30 2
72 SCHOMMER Paul USA 14:06:00 3
73 CONNELLY Zachary CAN 14:06:30 3
74 BUTA George ROU 14:07:00 3
75 MUELLAUER Fabian AUT 14:07:30 3
76 FINELLO Jeremy SUI 14:08:00 3
77 DUDCHENKO Anton UKR 14:08:30 3
78 ZAHKNA Rene EST 14:09:00 3
79 MISE Edgars LAT 14:09:30 3
80 SINAPOV Anton BUL 14:10:00 3
81 MAKAROV Maksim MDA 14:10:30 3
82 INVENIUS Otto FIN 14:11:00 3
83 DOVZAN Miha SLO 14:11:30 3
84 ZAWOL Marcin POL 14:12:00 3
85 FLEMING Jasper CAN 14:12:30 G
86 CIGAK Nikita LTU 14:13:00 G
87 CHOI Dujin KOR 14:13:30 G
88 PLETZ Logan CAN 14:14:00 G
89 FLORE Raul ROU 14:14:30 G