Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, orario, tv

Sabato 7 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si terrà, infatti, la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.48.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dalla 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.

Per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Seconda prova cronometrata discesa femminile Cortina d’Ampezzo (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA?

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 Ariane Raedler AUT

2 Nicol Delago ITA

3 Ilka Stuhec SLO

4 Marte Monsen NOR

5 Nina Ortlieb AUT

6 Laura Pirovano ITA

7 Breezy Johnson USA

8 Ester Ledecka CZE

9 Kajsa Vickhoff Lie NOR

10 Emma Aicher GER

11 Kira Weidle-Winkelmann GER

12 Cornelia Huetter AUT

13 Sofia Goggia ITA

14 Mirjam Puchner AUT

15 Lindsey Vonn USA

16 Jacqueline Wiles USA

17 Federica Brignone ITA

18 Romane Miradoli FRA

19 Corinne Suter SUI

20 Jasmine Flury SUI

21 Alice Robinson NZL

22 Malorie Blanc SUI

23 Elena Curtoni ITA

24 Janine Schmitt SUI

25 Isabella Wright USA

26 Keely Cashman USA

27 Laura Gauche FRA

28 Delia Durrer SUI

29 Nadia Delago ITA

30 Valerie Grenier CAN

31 Julia Pleshkova AIN

32 Rosa Pohjolainen FIN

33 Camille Cerutti FRA

34 Elvedina Muzaferija BIH

35 Jordina Caminal Santure AND

36 Cande Moreno AND

37 Barbora Novakova CZE

38 Elisa Maria Negri CZE

39 Cassidy Gray CAN

40 Matilde Schwencke CHI

41 Mary Bocock USA

42 Nicole Begue ARG

43 Alena Labastova CZE

44 Katarina Srobova SVK

45 Anastasiia Shepilenko UKR

46 Rebeka Jancova SVK