Milano Cortina 2026
Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, orario, tv
Sabato 7 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si terrà, infatti, la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30.
Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.48.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dalla 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.
Per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova cronometrata discesa femminile Cortina d’Ampezzo (Italia)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA?
Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.48.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dalla 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Ariane Raedler AUT
2 Nicol Delago ITA
3 Ilka Stuhec SLO
4 Marte Monsen NOR
5 Nina Ortlieb AUT
6 Laura Pirovano ITA
7 Breezy Johnson USA
8 Ester Ledecka CZE
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Kira Weidle-Winkelmann GER
12 Cornelia Huetter AUT
13 Sofia Goggia ITA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Lindsey Vonn USA
16 Jacqueline Wiles USA
17 Federica Brignone ITA
18 Romane Miradoli FRA
19 Corinne Suter SUI
20 Jasmine Flury SUI
21 Alice Robinson NZL
22 Malorie Blanc SUI
23 Elena Curtoni ITA
24 Janine Schmitt SUI
25 Isabella Wright USA
26 Keely Cashman USA
27 Laura Gauche FRA
28 Delia Durrer SUI
29 Nadia Delago ITA
30 Valerie Grenier CAN
31 Julia Pleshkova AIN
32 Rosa Pohjolainen FIN
33 Camille Cerutti FRA
34 Elvedina Muzaferija BIH
35 Jordina Caminal Santure AND
36 Cande Moreno AND
37 Barbora Novakova CZE
38 Elisa Maria Negri CZE
39 Cassidy Gray CAN
40 Matilde Schwencke CHI
41 Mary Bocock USA
42 Nicole Begue ARG
43 Alena Labastova CZE
44 Katarina Srobova SVK
45 Anastasiia Shepilenko UKR
46 Rebeka Jancova SVK