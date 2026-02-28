Quando parte Sofia Goggia nel secondo superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno ancora una volta dieci le azzurre al via del secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 1° marzo l’azione scatterà alle ore 10.15 e saranno 56 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.35.00: il secondo superG femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 10.15 e le atlete dall’1 al 30 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra.

Per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 1° marzo

Ore 10.15 Secondo superG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

3 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

15 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

16 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

19 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

22 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

23 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

25 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

26 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

27 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

28 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

29 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

34 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

38 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

40 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

43 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

45 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

47 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

50 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

51 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

54 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

55 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle