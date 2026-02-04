Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv

Dopo essersi piazzato al posto d’onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 febbraio in occasione della seconda prova cronometrata di discesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati a Bormio sugli azzurri ed in particolare sulla nuova stella della squadra italiana di velocità, capace di trionfare a gennaio nel superG di Wengen e nella mitica discesa di Kitzbuehel.

Vedremo quale sarà l’approccio di Franzoni, abituato a tirare spesso e volentieri tutte le sessioni di allenamento senza la necessità di giocare un po’ a carte coperte come altri big. Alle Olimpiadi però il programma prevede addirittura tre giorni consecutivi di prove in vista della gara di sabato, che rappresentano un tour de force difficile da sostenere (senza un’oculata gestione delle energie) su una pista così impegnativa come la Stelvio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni per la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il training verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE GIOVANNI FRANZONI NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A BORMIO

Giovanni Franzoni partirà alle ore 11.46.10 di giovedì 5 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

PETTORALE GIOVANNI FRANZONI NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA

Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 11.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 ROGENTIN Stefan SUI

2 ALPHAND Nils FRA

3 CRAWFORD James CAN

4 HEMETSBERGER Daniel AUT

5 CASSE Mattia ITA

6 HINTERMANN Niels SUI

7 ODERMATT Marco SUI

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

9 ALLEGRE Nils FRA

10 von ALLMEN Franjo SUI

11 FRANZONI Giovanni ITA

12 SCHIEDER Florian ITA

13 PARIS Dominik ITA

14 KRIECHMAYR Vincent AUT

15 MONNEY Alexis SUI

16 MUZATON Maxence FRA

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 HROBAT Miha SLO

19 ALEXANDER Cameron CAN

20 LEHTO Elian FIN

21 HAASER Raphael AUT

22 BENNETT Bryce USA

23 BABINSKY Stefan AUT

24 INNERHOFER Christof ITA

25 NEGOMIR Kyle USA

26 ZABYSTRAN Jan CZE

27 SEGER Brodie CAN

28 CATER Martin SLO

29 JOCHER Simon GER

30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

31 READ Jeffrey CAN

32 MOELLER Fredrik NOR

33 PFIFFNER Marco LIE

34 MORSE Sam USA

35 FEURSTEIN Lukas AUT

36 SELLAEG Simen NOR

37 SEGER Riley CAN

38 SZOLLOS Barnabas ISR

39 ALESSANDRIA Arnaud MON

40 OPMANIS Elvis LAT

41 GRAMMEL Anton GER

42 RADAMUS River USA

43 SHEPIUK Dmytro UKR

44 COMERFORD Cormac IRL