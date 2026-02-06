Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi: orario, dove vederlo in tv e streaming

Federico Pellegrino sarà il punto di riferimento dell’Italia in occasione dello skiathlon maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse valdostano, portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d’apertura allo stadio San Siro, farà il suo debutto nella rassegna a cinque cerchi casalinga domenica 8 febbraio (ore 12.30) allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero.

La stella del movimento azzurro si presenta nel ruolo di mina vagante in questa specialità, con l’obiettivo di rimanere agganciato il più possibile al treno medaglie (nei primi 10 km in classico e a seguire negli ultimi 10 km skating) per poi provare a piazzare la zampata allo sprint. I favoriti della vigilia sono però sicuramente i norvegesi Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming dello skiathlon maschile con Federico Pellegrino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICO PELLEGRINO NELLO SKIATHLON DELLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 12.30 Skiathlon maschile – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00 e dalle 13.30 in poi) e RaiSportHD (dalle 12.30 alle 13.00)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

