Quando parte Federica Brignone nel secondo superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv
Federica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il secondo ed ultimo superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domenica 1° marzo partirà alle ore 10.15.
Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.27.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 7.
Per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Domenica 1° marzo
Ore 10.15 Secondo superG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?
Federica Brignone ha ricevuto in sorte il pettorale numero 7: salvo ritardi o interruzioni, dunque, l’italiana partirà alle ore 10.27.00. L’azzurra, in quanto inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15.
PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
3 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
15 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
16 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
19 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
22 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
23 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
25 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
26 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
27 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
28 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
29 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
34 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
38 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
43 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
45 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
50 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
51 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
54 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
55 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle