Quando parte Dominik Paris, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv

Domani, mercoledì 4 febbraio, a Bormio (Italia) si apriranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 45 atleti in rappresentanza di 18 Paesi.

Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’10” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.

Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE DOMINIK PARIS NELLA PRIMA PROVA DI DISCESA?

La prima prova cronometrata inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’10” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Salvo interruzioni, dunque, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL