Milano Cortina 2026
Quando parte Dominik Paris nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv
Dominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il veterano azzurro affronterà il secondo training ufficiale sulla Stelvio, in programma nella mattinata di giovedì 5 febbraio (dalle 11.30), con l’obiettivo di testare le condizioni della pista e raccogliere indicazioni importanti in vista della gara di sabato.
Il 36enne della Val d’Ultimo ha cominciato la settimana a Bormio firmando il quinto tempo nella prima delle tre prove cronometrate previste con un distacco di 94 centesimi dal leader Ryan Cochran-Siegle. “È sempre bello essere qui sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato, ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato“, le sue impressioni dopo il primo training.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Dominik Paris per la seconda prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; prevista la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE DOMINIK PARIS NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A BORMIO
Dominik Paris partirà alle ore 11.48.40 di giovedì 5 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.
PETTORALE DOMINIK PARIS NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA
Dominik Paris indosserà il pettorale numero 13.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
Giovedì 5 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 ROGENTIN Stefan SUI
2 ALPHAND Nils FRA
3 CRAWFORD James CAN
4 HEMETSBERGER Daniel AUT
5 CASSE Mattia ITA
6 HINTERMANN Niels SUI
7 ODERMATT Marco SUI
8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
9 ALLEGRE Nils FRA
10 von ALLMEN Franjo SUI
11 FRANZONI Giovanni ITA
12 SCHIEDER Florian ITA
13 PARIS Dominik ITA
14 KRIECHMAYR Vincent AUT
15 MONNEY Alexis SUI
16 MUZATON Maxence FRA
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 HROBAT Miha SLO
19 ALEXANDER Cameron CAN
20 LEHTO Elian FIN
21 HAASER Raphael AUT
22 BENNETT Bryce USA
23 BABINSKY Stefan AUT
24 INNERHOFER Christof ITA
25 NEGOMIR Kyle USA
26 ZABYSTRAN Jan CZE
27 SEGER Brodie CAN
28 CATER Martin SLO
29 JOCHER Simon GER
30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
31 READ Jeffrey CAN
32 MOELLER Fredrik NOR
33 PFIFFNER Marco LIE
34 MORSE Sam USA
35 FEURSTEIN Lukas AUT
36 SELLAEG Simen NOR
37 SEGER Riley CAN
38 SZOLLOS Barnabas ISR
39 ALESSANDRIA Arnaud MON
40 OPMANIS Elvis LAT
41 GRAMMEL Anton GER
42 RADAMUS River USA
43 SHEPIUK Dmytro UKR
44 COMERFORD Cormac IRL