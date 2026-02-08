Quando la semifinale dell’Italia di curling misto: orario, avversaria, tv, streaming

Stefania Costantini ed Amos Mosaner sono ufficialmente qualificati alle semifinali di curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’ottavo match del gruppo Robin, i due azzurri sono stati battuti dalla Gran Bretagna, che si è imposta con il risultato di 6-9. Nonostante il terzo ko del torneo, la coppia italiana è comunque riuscita a qualificarsi al penultimo atto.

La sconfitta della Svizzera, fuori dalle prime quattro, ha infatti spalancato le porte agli azzurri, che affronteranno, domani alle 10.05, gli Stati Uniti d’America, nell’ultimo match del grande raggruppamento. Il risultato del confronto con la coppia statunitense svelerà anche chi sarà l’avversario di Costantini-Mosaner nella semifinale di domani.

Se infatti il duo campione mondiale ed olimpico in carica vincesse l’ultimo scontro, si qualificherebbe come seconda forza e riaffronterebbe gli americani nel penultimo atto in programma alle ore 18.05. Qualora invece dovesse arrivare un’altra sconfitta, i nostri portacolori se la vedranno nuovamente con la coppia della Gran Bretagna, sempre alle 18.05.

PROGRAMMA SEMIFINALE CURLING OLIMPIADI 2026

Lunedì 9 febbraio

Ore 18.05 Italia-Stati Uniti d’America/Gran Bretagna – Diretta tv su Rai 2

DOVE VEDERE CURLING: OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 17.55

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport