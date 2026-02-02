Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streaming

Venerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di circa due ore e mezza che segnerà l’inizio effettivo dei Giochi, i cui primi eventi agonistici si disputeranno già mercoledì 4 gennaio (senza l’assegnazione delle medaglie). I momenti cardine saranno quelli iconici: la sfilata delle Nazioni con le relative bandiere, l’accensione del braciere da parte dell’ultimo tedoforo, l’annuncio di apertura della rassegna a cinque cerchi che verrà dato da Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica) e Kirsty Coventry (Presidente del CIO).

Il tema dominante dell’evento sarà l’Armonia ed è stimata una audience televisiva globale di addirittura 2,2 miliardi di persone. Per la prima volta nella storia la Cerimonia d’Apertura si sdoppierà: tutte le fasi protocollari ufficiali si svolgeranno in contemporanea allo Stadio San Siro di Milano e a Cortina d’Ampezzo, alzabandiera compreso. Sono previsti anche collegamenti con Livigno e Predazzo, per una serata che non ha davvero precedenti nella storia della massima manifestazione sportiva: grazie alle nuove tecnologie, il telespettatore penserà di assistere a un’unica parata (in realtà le sfilate saranno ben quattro).

Il direttore creativo della Cerimonia d’Apertura sarà il 63enne Marco Balich, che vanta un’esperienza olimpica fin dai Giochi Invernali di Salt Lake City 2002. Sono annunciate diverse stelle del panorama musicale internazionale (Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini su tutti), ma anche attori noti entro i confini del Bel Paese come Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis. I bracieri saranno poi collocati all’Arco della Pace a Milano e in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo: verranno accesi in contemporanea e verranno spenti nello stesso istante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

