Quando inizia lo sci alpino alle Olimpiadi 2026? Calendario completo, orari, tv

Lo sci alpino sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno assegnati dieci titoli in questo sport (cinque maschili e cinque femminili): discesa libera, superG, gigante, slalom e la neonata combinata a squadre di genere. La Cerimonia d’Apertura dei Giochi è prevista venerdì 6 febbraio alle ore 20.00, ma le competizioni inizieranno un paio di giorni prima (senza mettere in palio le medaglie). Ricordiamo che le gare femminili si disputeranno sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, mentre quelle maschili andranno in scena sulla pista Stelvio a Bormio.

Il primo appuntamento con lo sci alpino è previsto già mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. I test si protrarranno tra giovedì e venerdì, mentre sabato 7 febbraio (ore 11.30) si assegneranno le prime medaglie con la disputa della discesa libera maschile, seguita il giorno successivo dalla discesa femminile.

Lunedì 11 e martedì 12 si sarà spazio per le combinate a squadre, mentre tra mercoledì 11 e giovedì 12 andranno in scena i superG. A seguire toccherà alle discipline tecniche: sabato 14 e domenica 15 si disputeranno i due giganti, lunedì 16 è previsto lo slalom maschile, poi la grane chiusura mercoledì 18 con lo slalom femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 4 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 1

Giovedì 5 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 2

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 1

Venerdì 6 febbraio

11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 3

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 2

Sabato 7 febbraio

11.30 Discesa libera maschile

11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 3

Domenica 8 febbraio

11.30 Discesa libera femminile

Lunedì 9 febbraio

10.30 Combinata a squadre maschile, discesa libera

14.00 Combinata a squadre maschile, slalom

Martedì 10 febbraio

10.30 Combinata a squadre femminile, discesa libera

14.00 Combinata a squadre femminile, slalom

Mercoledì 11 febbraio

11.30 SuperG maschile

Giovedì 12 febbraio

11.30 SuperG femminile

Sabato 14 febbraio

10.00 Gigante maschile, prima manche

13.30 Gigante maschile, seconda manche

Domenica 15 febbraio

10.00 Gigante femminile, prima manche

13.30 Gigante femminile, seconda manche

Lunedì 16 febbraio

10.00 Slalom maschile, prima manche

13.30 Slalom maschile, seconda manche

Mercoledì 18 febbraio

10.00 Slalom femminile, prima manche

13.30 Slalom femminile, seconda manche

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.