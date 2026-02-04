Curling
Quando giocano Constantini-Mosaner nel curling? Orari, avversarie, tv
Anche se il round robin di doppio misto del curling inizierà oggi, l’Italia farà il proprio esordio domani, giovedì 5 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno altre 9 coppie e le prime quattro classificate avranno accesso alle semifinali.
L’Italia affronterà giovedì 5 Corea del Sud e Canada, venerdì 6 Svizzera ed Estonia, sabato 7 Svezia e Norvegia, domenica 8 Cechia e Gran Bretagna, e lunedì 9 gli Stati Uniti. Nella stessa giornata si disputeranno le semifinali, mentre martedì 10 andranno in scena le finali.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per il curling la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 o 3, Eurosport1 o 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Giovedì 5 febbraio
10.05 Italia-Corea del Sud
19.05 Italia-Canada
Venerdì 6 febbraio
10.05 Italia-Svizzera
14.35 Italia-Estonia
Sabato 7 febbraio
14.35 Italia-Svezia
19.05 Italia-Norvegia
Domenica 8 febbraio
14.35 Italia-Cechia
19.05 Italia-Gran Bretagna
Lunedì 9 febbraio
10.05 Italia-Stati Uniti
