Presidenti, premier, teste coronate: chi ci sarà alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi? Tutti i potenti del mondo

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena venerdì 6 febbraio (ore 20.00), si preannuncia altamente spettacolare e affascinante: a essere al centro dell’attenzione non sarà soltanto lo Stadio San Siro, ma il braciere verrà acceso anche a Cortina d’Ampezzo e poi saranno protagoniste anche Livigno e Predazzo, fornendo un’esperienza unica agli appassionati davanti al televisore e anche agli atleti presenti nelle varie località.

Si parla di un evento in grado di riscrivere la storia delle cerimonie a cinque cerchi, con l’annunciata presenza di grandi stelle internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, mentre l’ultimo tedoforo nel capoluogo lombardo potrebbe essere Alberto Tomba (da tradizione vige il massimo riserbo fino all’ultimo istante). Come sempre queste manifestazioni vanno oltre l’aspetto sportivo e rappresentano un vero e proprio incontri tra Nazioni, come testimonia la ricca presenza di Capi di Stato, Presidenti, Primi Ministri e testa coronate.

Sergio Mattarella avrà un ruolo di primaria importanza e, come da protocollo, il Presidente della Repubblica sarà accompagnato dalla figlia Laura. In tribuna sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, in una serata che rappresenterà inevitabilmente l’occasione per parlare di politica internazionale. Si è molto parlato della delegazione statunitense, visto che parteciperanno JD Vance (il vicepresidente), Marco Rubio (il segretario di Stato) e l’ambasciatore Tilman Fertitta.

Resta in dubbio la presenza di Emmanuel Macron: il presidente francese non gradisce la distribuzione dei posti in tribuna d’onore, perché da protocollo dovrebbe sedere accanto a Vance. Ci si dispone in ordine alfabetico, ma gli ultimi posti sono riservati ai Paesi che ospiteranno le prossime edizioni dei Giochi Invernali (Francia 2030 e Salt Lake City 2034). Un incidente diplomatico che potrebbe essere evitato facendolo sedere accanto a esponenti locali di Salt Lake, tenendolo distante da Vance.

Sono annunciati ben quattordici Presidenti della Repubblica di Paesi europei (Germania, Albania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bosnia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Finlandia, Svizzera e Georgia) e di otto premier del Vecchio Continente (Serbia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania).

E i reali? Re Carlo III del Regno Unito ha delegato la sorella Anna, che sarà accompagnata dal marito Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall (argento alle Olimpiadi di Londra 2012). Non poteva mancare il principe Alberto di Monaco (membro del CIO) insieme alla moglie Charlene e ai due figli, presenti anche Re Carlo Gustavo XVI di Svezia e la consorte Silvia e Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi con la figlia Amalia.

Re Harald di Norvegia è un grande appassionato di sport (sarà presente con la moglie Sonjia), mentre in rappresentanza del Belgio ci sarà la principessa Elisabetta. Re Felipe VI di Spagna sarà in tribuna con la moglie Letizia e le figlie, ci saranno anche Tamim bin Hamad Al Thani (emiro del Qatar), Faisal Bin Al Hussein (principe di Giordania) e Shen Yiqina (consigliera di Stato cinese).