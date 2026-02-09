Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisione

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di ritirare le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache per l’intera durata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dalle ore 17.00 di oggi (lunedì 9 febbraio) fino alla conclusione dei Giochi (domenica 22 febbraio), i nomi e i cognomi dei professionisti del network pubblico che lavoreranno sulla rassegna a cinque cerchi non verranno nei fatti più comunicati. Una decisione drastica che il cdr e il fiduciario di RaiSport hanno deciso di prendere dopo la tanto criticata telecronaca di Paolo Petrecca in occasione della Cerimonia d’Apertura.

Nel comunicato stampa vengono spiegate le motivazioni effettive, soffermandosi sul danno d’immagine: “Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento“.

I tanti errori commessi dal direttore di RaiSport venerdì sera hanno convinto i giornalisti ad agire in questo modo e, inoltre, è già stato annunciato un pacchetto di sciopero al termine delle Olimpiadi. Ricordiamone alcuni: il non avere riconosciuto i pallavolisti italiani Campioni del Mondo tra i tedofori (citata solo Paola Egonu e non Simone Giannelli, Anna Danesi, Simone Anzani e Carlotta Cambi); avere confuso l’attrice italiana Matilda De Angelis con la star statunitense Mariah Carey; avere scambiato Kirsty Coventry, Presidente del CIO, con la signora Laura, figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; non avere citato l’artista Ghali durante la sua performance.

La redazione è intenzionata a ottenere la rimozione o le dimissioni di Sergio Petrecca, che tra l’altro oggi è atteso da un incontro con Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai. Addio dunque ai sottopancia e alle presentazioni delle voci che intervengono per i prossimi tredici giorni durante le trasmissioni sportive del network pubblico. La prima telecronaca interessata sarà quella della semifinale del torneo di curling doppio misto tra Italia e USA, in programma alle ore 18.05 odierne.