Perché la prova di sci alpino non si vedrà in tv oggi: orario, startlist, alternativa streaming

Si entra finalmente nel vivo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, è in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, appuntamento fondamentale per prendere confidenza con uno dei tracciati più celebri e temuti del Circo Bianco: la pista Stelvio di Bormio. Lo start è fissato per le ore 11.30, quando i migliori specialisti della velocità inizieranno a testare linee, materiali e condizioni in vista della gara olimpica.

La Stelvio non è una pista qualunque: pendenze severe, salti spettacolari e velocità estreme la rendono un banco di prova riservato solo agli atleti più completi, capaci di combinare potenza fisica, sensibilità sugli sci e grande coraggio. Non a caso, qui emergono sempre i veri big della disciplina.

Il calendario prevede tre prove cronometrate complessive: dopo quella odierna, gli atleti torneranno in pista giovedì 5 febbraio e venerdì 6 febbraio, sempre alle 11.30. La gara valida per le medaglie olimpiche si disputerà invece domenica 7 febbraio, allo stesso orario, e assegnerà il primo titolo dello sci alpino a Milano Cortina 2026.

Grande attenzione, naturalmente, sugli italiani. Dominik Paris guida una squadra ambiziosa: il fuoriclasse altoatesino vanta sette successi in carriera sulla Stelvio ed è automaticamente inserito tra i favoriti. Insieme a lui Giovanni Franzoni, in ottima condizione, e gli altri azzurri pronti a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

La concorrenza, però, è di altissimo livello: gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo von Allmen e Alexis Monney, l’austriaco Vincent Kriechmayr, senza dimenticare gli statunitensi come Ryan Cochran-Siegle, spesso protagonisti nei grandi eventi.

Molti appassionati si chiederanno perché la prova cronometrata della discesa maschile non sia visibile in tv oggi. La risposta è legata esclusivamente a questioni di diritti televisivi: l’allenamento ufficiale non rientra nella copertura live dei canali tradizionali.

Nessun problema, però, per chi vuole seguire l’evento: la prova sarà disponibile in streaming sulle piattaforme discovery+, HBO Max e DAZN. In alternativa, sarà possibile restare aggiornati minuto per minuto grazie alla diretta live testuale di OA Sport, ideale per non perdersi nulla dell’avvio olimpico sulla Stelvio.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL