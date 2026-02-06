Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti, azzurri terzi!

Nel momento più difficile, Lara Naki Gutmann compie un altro incredibile quanto prezioso passo in avanti. L’azzurra si è infatti dovuta accontentare della terza piazza in occasione dello short program femminile valido per la gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, superando per la prima volta in carriera l’importante soglia dei 70 punti.

La trentina allenata da Gabriele Minchio si è migliorata ulteriormente rispetto alle prestazioni da outstanding già viste in autunno, confezionando un corto di rara raffinatezza ed originalità. Sulle note delle musiche tratte dalla colonna sonora de “Le leggi di Lidia Poet” la nostra portacolori ha atterrato in apertura la splendida combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, eseguita con velocità ed ampiezza. Dopo il doppio axel, Lara Naki ha poi passato in rassegna un triplo lutz inserito in zona bonus, per poi lasciarsi andare nel complesso disegno coreografico, particolarmente apprezzato dalla giuria come dimostrato dal GOE , iper positivo nella sequenza di passi chiamata di livello 4 così come le altre tre trottole.

Attestandosi a livelli altissimi anche nelle components, Gutmann ha così stampato la bellezza 71.62 (38.28, 33.34), cedendo il passo soltanto ad una straordinaria Kaori Sakamoto, vincitrice con 78.88 (41.97, 36.91) grazie ad un layout contraddistinto dal triplo lutz (redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non marcato), dal triplo flip combinato con il triplo toeloop e dal doppio axel, oltre che dalla statunitense Alysa Liu, seconda con 74.90 (39.52, 35.38).

Ma le buone notizie non sono finite. Perché la grande performance dell’azzurra ha probabilmente messo non poca pressione alla rappresentante della Georgia Anastasiia Gubanova che, nella fattispecie, ha dimostrato minore qualità di pattinaggio nonché alcuni problemi di rotazione evidenti, palesatisi in modo particolare nel triplo lutz, chiamato generosamente solo sul quarto. L’Ex Campionessa d’Europa si è così dovuta accontentare di 67.79 (35.24, 32.55), score inferiore anche alla sudcoreana Jia Shin, quarta con 68.80 (37.93, 30.87) dopo una prova convincente. Da segnalare anche il quinto piazzamento della canadese Madelina Schizas con 64.97 (34.43, 30.54).

In virtù di quanto successo l’Italia ha così chiuso la prima giornata del Team Event con 22 punti ed un significativo vantaggio di due lunghezze sulla Georgia, quarta con 20 e tre sul Canada, quarto con 19 (primi invece gli Stati Uniti con 25 davanti al Giappone con 23). Domani, sabato 7 febbraio, si svolgerà l’ultimo segmento dello short, il corto maschile; la palla passerà quindi a Daniel Grassl. I primi cinque team accederanno alla seconda fase.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance SP SP SP RD 1 United States of America USA 25 9 6 10 2 Japan JPN 23 10 10 3 3 Italy ITA 22 8 8 6 4 Georgia GEO 20 6 9 5 5 Canada CAN 19 5 7 7 6 France FRA 17 4 4 9 7 Republic of Korea KOR 11 7 – 4 8 Great Britain GBR 11 1 2 8 9 People’s Republic of China CHN 10 3 5 2 10 Poland POL 6 2 3 1