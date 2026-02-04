Pattinaggio artistico, quando la gara a squadre alle Olimpiadi? Orari, programma, tv, streaming

Un inizio ad altissima tensione per gli azzurri del pattinaggio di figura. Venerdì 6 febbraio cominceranno infatti le competizioni valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in scena presso l’iconico impianto sportivo Unipol Forum di Assago. La prima sfida in programma sarà la gara a squadre (anche detto Team Event), dove la Nazionale italiana sarà della partita con l’obiettivo di conquistare una medaglia.

L’ambizione è alta, ma raggiungerla sarà tutt’altro che semplice. I nostri ragazzi si giocheranno il gradino più basso del podio (salvo sorprese USA e Giappone si giocheranno il titolo), lottando ad armi pari con la Georgia senza sottovalutare la Francia (competitiva nell’individuale maschile e nella danza) e il Canada (molto forte soprattutto nella danza).

Non è possibile fare calcoli, né tanto meno prevedere quello che succederà sul ghiaccio meneghino. Una cosa è però certa: se l’Italia metterà sul piatto una prova collettiva solida, soprattutto nel decisivo short program (che in base al regolamento assegna più punti), allora potremo coronare il sogno di raggiungere la medaglia.

La gara si spalmerà in tre giorni. Il più importante sarà il primo, pianificato per venerdì 6, con lo svolgimento della rhytm dance, del corto delle coppie e del corto femminile. Sabato 7 sarà invece la volta dello short maschile e del primo segmento lungo (a cui accederanno solo i primi cinque team qualificati), ovvero la rhythm dance. Si concluderà quindi con domenica 8 con i liberi delle coppie, femminile e maschile.

Il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputerà da venerdì 6 febbraio a domenica 8 febbraio, e sarà interamente visibile in tv e in streaming. Tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Parte di gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming gratuito su RaiPlay; prevista inoltre una diretta quasi integrale su Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video, previo abbonamento. OA Sport offrirà inoltre la Diretta LIVE testuale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo olimpico.

QUANDO LA GARA A SQUADRE DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026

Venerdì 6 febbraio

9:55-11:13 TEAM EVENT Rhythm dance danza sul ghiaccio

11:35-13:13 TEAM EVENT Short program coppie d’artistico

13:35-14:54 TEAM EVENT Short program individuale femminile

Sabato 7 febbraio

19:45-21:04 TEAM EVENT Short program individuale maschile

22:05-22:51 TEAM EVENT Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 8 febbraio

19:30-20:24 TEAM EVENT Free program coppie d’artistico

20:45-21:32 TEAM EVENT Free program individuale femminile

21:55-22:42 TEAM EVENT Free program individuale maschile

DOVE VEDERE IL TEAM EVENT DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN STREAMING E TV

Diretta tv:La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: integrale su Discovery Plus e su HBO Max; possibili trasmissioni sui canali RAI Play (palinsesto da definire); diretta integrale su Eurosport 1 venerdì 6 febbraio e sabato 7 febbraio (domenica 8 febbraio diretta dalle 21:05) disponibile previo abbonamento a DAZN, Prime Video, Tim Vision.

Diretta Live testuale: OA Sport