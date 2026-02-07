A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in gara

L’Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 determinante per stabilire quali delle cinque squadre passeranno il taglio per la seconda fase.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA A SQUADRE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.45

Riepiloghiamo velocemente la situazione: nei primi tre segmenti corti la compagine azzurra ha ottenuto complessivamente 22 punti, con cui ha chiuso il day-1 in terza posizione, con due lunghezze di vantaggio sulla temibilissima Georgia e tre sul Canada. Avanti invece ci sono Stati Uniti, leader con 25, e Giappone, secondi con 23.

Cosa succederà adesso? Alle ore 19:45 andrà in scena lo short program maschile, ultima prova da cui sarà stilata la classifica dei dieci team partecipanti. I riflettori saranno puntati su Daniel Grassl, pronto a difendere con le unghia e con i denti il piazzamento raccolto dai compagni. L’obiettivo è chiaramente quello di pattinare al meglio, arginando i principali contendenti che, verosimilmente, saranno il georgiano Nika Egadze, il canadese Stephen Gogolev e l’imprevedibile transalpino Kevin Aymoz. Successivamente, alle 22:05, scatterà subito la fase dei free program, che sarà inaugurata dalla free dance, dove ci saranno in caso di passaggio del turno Charléne Guignard-Marco Fabbri.

La seconda giornata dedicata alla gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile (salvo modifiche ed esigenze di palinsesto) su Rai 2, previa alternanza con altri sport e in streaming su RAI Play. La diretta integrale è prevista su Discovery Plus, HBO Max; pianificato un collegamento su Eurosport 2 (visibile anche in abbonamento su DAZN, Prime Video e Tim Vision), a partire dalle 20:50. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo olimpico.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 19.45 Gara a squadre, short program maschile (in gara Daniel Grassl) – Diretta tv su RaiSportHD dalle 20.30

Ore 22.05 Gara a squadre, free dance (in gara Guignard-Fabbri previo passaggio del turno) – Diretta tv su Rai 2

PATTINAGGIO ARTISTICO, TEAM EVENT OLIMPIADI: ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

TEAM EVENT SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE (in uscita nelle prossime ore)

TEAM EVENT FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO (in uscita solo dopo lo short maschile)

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per il corto maschile, Rai2 per il libero della danza

Diretta streaming: Rai Play (in alternanza con altri sport), integrale su Discovery Plus e HBO Max; Eurosport 2 (dalle 20:50) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.